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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573907019.html
В России в воскресенье ждут шесть вывозных рейсов
Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:28
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
москва
ростов-на-дону
шереметьево (аэропорт)
сша
общество
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москва
ростов-на-дону
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155761/08/1557610879_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_20c6bae7c11ac0b7b99ff57da5189072.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, москва, ростов-на-дону, шереметьево (аэропорт), сша, общество

В России в воскресенье ждут шесть вывозных рейсов

09:28 05.07.2020
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800
Самолет Boeing 737-800
© РИА Новости / Роман Пятаков
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы БишкекМосква, ТашкентНовосибирск, Ташкент — Ростов-на-ДонуДубай — Москва, Чэнду — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Москва.
Пассажирский самолет Boeing 777
Вчера, 08:57
Узбекистан организует еще девять вывозных спецрейсов из России
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажирский самолет в небе
3 июля, 16:04Распространение нового коронавируса
Посольство анонсировало вывозные рейсы из Армении в Россию
000004
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)СШАОбщество
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