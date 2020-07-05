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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Южная Корея зарегистрировала 61 новый случай COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 091, выздоровели 11 832, сообщила организация Центров... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
кванджу
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, кванджу, в мире

В Южной Корее выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

09:24 05.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 61 новый случай COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 091, выздоровели 11 832, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 50-70 человек.
По данным KCDC, 43 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 18 завезены из-за границы. По 16 случаев зафиксированы в Сеуле и Кванджу, ещё восемь в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Девять зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 832, что составляет 90,4%. Число жертв достигло 283 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,32 миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1666 случаев завезли из-за границы, из них 76,2% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 762 зараженных.
В ряде городов провинции Кёнгидо возникли небольшие локальные очаги коронавируса. Так 28 человек заразились в спортзале, ещё 24 человека - в церкви. В то же время в Кванчжу уже 80 человек заразились в буддистском храме Кванныкса.
Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, семь выявлены у приехавших из Казахстана, ещё шесть - из стран американского континента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулКванджуВ мире
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