В Южной Корее выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 61 новый случай COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 091, выздоровели 11 832, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 50-70 человек.

По данным KCDC, 43 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 18 завезены из-за границы. По 16 случаев зафиксированы в Сеуле Кванджу , ещё восемь в провинции Кёнгидо , остальные по всей стране. Девять зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 832, что составляет 90,4%. Число жертв достигло 283 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,32 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1666 случаев завезли из-за границы, из них 76,2% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 762 зараженных.

В ряде городов провинции Кёнгидо возникли небольшие локальные очаги коронавируса. Так 28 человек заразились в спортзале, ещё 24 человека - в церкви. В то же время в Кванчжу уже 80 человек заразились в буддистском храме Кванныкса.

Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, семь выявлены у приехавших из Казахстана, ещё шесть - из стран американского континента.