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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 329 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 329 и достигло 9829, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:25
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 329 новых случаев заражения коронавирусом

08:25 05.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 329 и достигло 9829, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Первый случай COVID-19 в Узбекистане выявили 15 марта. К утру минувшей субботы число зарегистрированных случаев составляло 9,5 тысячи, 29 пациентов скончались, 6251 выздоровели.
"По состоянию на 5 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 9829", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших в стране за время пандемии составило 31 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6425. В субботу из больниц были выписаны 174 человека, в пятницу – 217, в четверг – 187. Сейчас на лечении находятся 3373 пациентов с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, 10 - в критическом.
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Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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