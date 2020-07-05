В Кузбассе умер двенадцатый пациент с COVID-19

"Еще у 74 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Белова развилась тяжелая форма пневмонии. 20 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 863 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1143 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 2018 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 863 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8530 человек.