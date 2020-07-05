В Кузбассе умер двенадцатый пациент с COVID-19

КЕМЕРОВО, 5 июл - РИА Новости. Двенадцатый пациент умер в Кузбассе от тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 74 новых случаев заражения, количество заболевших с начала пандемии превысило две тысячи человек, следует из сообщения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"Еще у 74 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Белова развилась тяжелая форма пневмонии. 20 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 863 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1143 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 15 новых случаев выявлено в Междуреченске, 13 – в Кемерово, 11 – в Новокузнецке, семь – в Таштагольском районе, пять – в Белово, по три – в Юрге, Кемеровском и Мариинском районах, по два – в Краснобродском, Прокопьевске, Беловском и Гурьевском районах, по одному – в Березовском, Киселевске, Осинниках, Тайге, Промышленновском и Юргинском районах.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 2018 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 863 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8530 человек.
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