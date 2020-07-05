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В Кузбассе умер двенадцатый пациент с COVID-19
Двенадцатый пациент умер в Кузбассе от тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 74 новых случаев заражения, количество... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T07:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киселевск
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юрга
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коронавирус в россии, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киселевск, таштагольский район, юрга

В Кузбассе умер двенадцатый пациент с COVID-19

07:21 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 июл - РИА Новости. Двенадцатый пациент умер в Кузбассе от тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 74 новых случаев заражения, количество заболевших с начала пандемии превысило две тысячи человек, следует из сообщения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"Еще у 74 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Белова развилась тяжелая форма пневмонии. 20 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 863 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1143 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 15 новых случаев выявлено в Междуреченске, 13 – в Кемерово, 11 – в Новокузнецке, семь – в Таштагольском районе, пять – в Белово, по три – в Юрге, Кемеровском и Мариинском районах, по два – в Краснобродском, Прокопьевске, Беловском и Гурьевском районах, по одному – в Березовском, Киселевске, Осинниках, Тайге, Промышленновском и Юргинском районах.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 2018 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 863 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8530 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскТаштагольский районЮрга
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