Ряд российских банков фиксирует рост среднего чека при обмене валюты

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аппетит россиян к обмену валюты растет по мере смягчения карантинных мер, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости: ряд крупных банков отмечает существенный рост среднего чека по таким операциям на фоне отмены режима самоизоляции. Еще подрасти он может с открытием границ и началом международного авиасообщения, однако банки предупреждают, что больших сюрпризов тут ждать не стоит.

Сбербанке вместе с тем существенных колебаний среднего чека не зафиксировали. "В июне текущего года средняя сумма одной обменной операции соответствует средней сумме аналогичной операции в период самоизоляции и превышает аналогичный показатель прошлого года на 60%", - сообщили в крупнейшем российском банке.

Однако число операций по обмену валюты сейчас ниже показателей прошлого года. "При возобновлении активного туризма (международное авиасообщение) мы в первую очередь ожидаем рост числа операций. При этом средний чек, вероятно, будет возвращаться к привычным средним показателям", - считают в кредитной организации.

А вот у клиентов ВТБ средний чек подрос. Наиболее высокий средний чек наличной конверсии у клиентов ВТБ в Москве - почти 4 тысячи долларов. На втором месте Краснодар с суммой почти 2,3 тысячи и Санкт-Петербург - 2,2 тысячи. "Средняя сумма операции по покупке наличной валюты, долларов и евро, в мае-июне 2020 года выросла до 2,1 тысячи долларов. В апреле 2020 она составляла 1,8 тысячи, в апреле-июне 2019 - почти 1,3 тысячи", - подсчитали в ВТБ.

Средняя сумма операции по покупке безналичной валюты, долларов и евро, в банке тоже выросла и составила в мае-июне 5,2 тысячи против 5 тысяч в апреле и 4,5 тысячи в апреле-июне прошлого года. "По мере восстановления авиасообщения мы ожидаем рост оборота валютообменных операций", - прогнозируют в банке.

Ждать ли дальнейшего роста

По данным банка "Русский Стандарт", в июне относительно мая средняя сумма операции по долларам выше на 12% (96 280 рублей). По сравнению с июнем прошлого года средний чек по долларам вырос более, чем на 80%, а в мае 2020 – на 65% относительно прошлого года (до 85 656 рублей). При этом средний чек обменной операции по евро в июне относительно мая текущего года на 11% выше (85 828 рублей). Относительно июня 2019 он вырос более, чем на 80%, а в мае 2020 – на 85% относительно мая 2019 (до 77 287 рублей).

Тем не менее, существенного роста среднего чека с появлением возможности выехать за рубеж в банке не ожидают. "Если несколько лет назад спрос на обмен валюты был весьма заметным, к примеру, в преддверии путешествий в другие страны, то сегодня, в эпоху повсеместного развития безналичных платежей и совершенствования карточных технологий, в наличной иностранной валюте за рубежом нет столь высокой необходимости. Поэтому вряд ли стоит ожидать резкого скачка валютообменных операций в конце лета", - уверены в банке.

По сравнению с прошлым годом банк " Дом.РФ " фиксирует рост средней суммы одной операции в полтора раза. В случае открытия международного авиасообщения в банке ожидают дополнительного увеличения спроса на валюту. Кроме того, спрос на валюту как правило растет в конце года, в связи с планированием поездок и желанием инвестировать часть полученных годовых премий в валюту, пояснил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Средняя сумма одной операции по долларам США у клиентов Россельхозбанка - 2750, по евро- 1800. Изменения средней суммы одной операции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в период самоизоляции, носят незначительный характер, отметили в банке.

Валютно-обменные операции клиентов-физлиц Московского кредитного банка проходили в штатном режиме, без повышенного спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал директор инвестиционного департамента Сергей Капустин. Средняя сумма покупки в момент одной обменной операции тоже осталась на прежнем уровне и не превышала 500 долларов.

Средняя сумма обмена в Газпромбанке составляет около 2 тысяч долларов США. При этом она почти не меняется в зависимости от сезона. В банке пояснили, что есть месяца повышенного спроса, когда увеличивается количество операций – традиционно это апрель, август и декабрь - в целом спрос на валюту зависит от волатильности на рынке и ожиданий клиентов.

В банке "Зенит" средняя сумма одной обменной операции по покупке валюты в долларах - 1095, в евро - 836, а при продаже в долларах - 2053, в евро – 1703. Заместитель председателя правления банка Дмитрий Юрин полагает, что с открытием международного авиасообщения продажи валюты подрастут, но незначительно.