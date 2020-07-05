Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573905342.html
Ряд российских банков фиксирует рост среднего чека при обмене валюты
Аппетит россиян к обмену валюты растет по мере смягчения карантинных мер, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости: ряд крупных банков... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T07:31
россия
динамика курсов валют
сбербанк россии
газпромбанк
втб
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:0:3053:1717_1400x0_80_0_0_d37c68d3392f5878e5567eeac621345d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573859146.html
https://ria.ru/20200703/1573874350.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:0:3053:1717_1400x0_80_0_0_d37c68d3392f5878e5567eeac621345d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_40:0:2769:2047_1400x0_80_0_0_4b54afae7579268ecdc1309d353e4121.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_381:0:2428:2047_1400x0_80_0_0_5a2266b43df9101f6e15db948d68e103.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, динамика курсов валют, сбербанк россии, газпромбанк, втб, сша, экономика

Ряд российских банков фиксирует рост среднего чека при обмене валюты

07:31 05.07.2020
781
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аппетит россиян к обмену валюты растет по мере смягчения карантинных мер, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости: ряд крупных банков отмечает существенный рост среднего чека по таким операциям на фоне отмены режима самоизоляции. Еще подрасти он может с открытием границ и началом международного авиасообщения, однако банки предупреждают, что больших сюрпризов тут ждать не стоит.
В Сбербанке вместе с тем существенных колебаний среднего чека не зафиксировали. "В июне текущего года средняя сумма одной обменной операции соответствует средней сумме аналогичной операции в период самоизоляции и превышает аналогичный показатель прошлого года на 60%", - сообщили в крупнейшем российском банке.
Однако число операций по обмену валюты сейчас ниже показателей прошлого года. "При возобновлении активного туризма (международное авиасообщение) мы в первую очередь ожидаем рост числа операций. При этом средний чек, вероятно, будет возвращаться к привычным средним показателям", - считают в кредитной организации.
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
3 июля, 16:11Сказано в эфире
Аналитик объяснил восстановление спроса россиян на валютуСпрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович считает, что для этого есть несколько причин. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.
А вот у клиентов ВТБ средний чек подрос. Наиболее высокий средний чек наличной конверсии у клиентов ВТБ в Москве - почти 4 тысячи долларов. На втором месте Краснодар с суммой почти 2,3 тысячи и Санкт-Петербург - 2,2 тысячи. "Средняя сумма операции по покупке наличной валюты, долларов и евро, в мае-июне 2020 года выросла до 2,1 тысячи долларов. В апреле 2020 она составляла 1,8 тысячи, в апреле-июне 2019 - почти 1,3 тысячи", - подсчитали в ВТБ.
Средняя сумма операции по покупке безналичной валюты, долларов и евро, в банке тоже выросла и составила в мае-июне 5,2 тысячи против 5 тысяч в апреле и 4,5 тысячи в апреле-июне прошлого года. "По мере восстановления авиасообщения мы ожидаем рост оборота валютообменных операций", - прогнозируют в банке.

Ждать ли дальнейшего роста

По данным банка "Русский Стандарт", в июне относительно мая средняя сумма операции по долларам выше на 12% (96 280 рублей). По сравнению с июнем прошлого года средний чек по долларам вырос более, чем на 80%, а в мае 2020 – на 65% относительно прошлого года (до 85 656 рублей). При этом средний чек обменной операции по евро в июне относительно мая текущего года на 11% выше (85 828 рублей). Относительно июня 2019 он вырос более, чем на 80%, а в мае 2020 – на 85% относительно мая 2019 (до 77 287 рублей).
Тем не менее, существенного роста среднего чека с появлением возможности выехать за рубеж в банке не ожидают. "Если несколько лет назад спрос на обмен валюты был весьма заметным, к примеру, в преддверии путешествий в другие страны, то сегодня, в эпоху повсеместного развития безналичных платежей и совершенствования карточных технологий, в наличной иностранной валюте за рубежом нет столь высокой необходимости. Поэтому вряд ли стоит ожидать резкого скачка валютообменных операций в конце лета", - уверены в банке.
По сравнению с прошлым годом банк "Дом.РФ" фиксирует рост средней суммы одной операции в полтора раза. В случае открытия международного авиасообщения в банке ожидают дополнительного увеличения спроса на валюту. Кроме того, спрос на валюту как правило растет в конце года, в связи с планированием поездок и желанием инвестировать часть полученных годовых премий в валюту, пояснил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
Средняя сумма одной операции по долларам США у клиентов Россельхозбанка - 2750, по евро- 1800. Изменения средней суммы одной операции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в период самоизоляции, носят незначительный характер, отметили в банке.
Курс рубля
3 июля, 21:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс рубля обновил минимумы с весны
Валютно-обменные операции клиентов-физлиц Московского кредитного банка проходили в штатном режиме, без повышенного спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал директор инвестиционного департамента Сергей Капустин. Средняя сумма покупки в момент одной обменной операции тоже осталась на прежнем уровне и не превышала 500 долларов.
Средняя сумма обмена в Газпромбанке составляет около 2 тысяч долларов США. При этом она почти не меняется в зависимости от сезона. В банке пояснили, что есть месяца повышенного спроса, когда увеличивается количество операций – традиционно это апрель, август и декабрь - в целом спрос на валюту зависит от волатильности на рынке и ожиданий клиентов.
В банке "Зенит" средняя сумма одной обменной операции по покупке валюты в долларах - 1095, в евро - 836, а при продаже в долларах - 2053, в евро – 1703. Заместитель председателя правления банка Дмитрий Юрин полагает, что с открытием международного авиасообщения продажи валюты подрастут, но незначительно.
У крупнейшего банка Крыма, РНКБ, средний чек со смягчением карантинных мер, напротив, снизился: средняя сумма валютообменных операций в марте-апреле 2020 года составила 691 доллар и 439 евро, а в мае-июне 2020 - 516 долларов и 419 евро соответственно. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года он вырос в долларах США на 29%, а в евро снизился на 19%.
110001
Обсудить 0
РоссияДинамика курсов валютСбербанк РоссииГазпромбанкВТБСШАЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль
Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Девушка надевает маску
Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ
Полив корта
Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой
Мороженое в рожке
Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Палаточный городок
Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Автомобиль полиции Австрии
Просителя убежища из России убили в Австрии
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
В Group-IB рассказали о вредоносных рассылках на тему COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
В Кузбассе умер двенадцатый пациент с COVID-19
Английская писательница Джоан Роулинг
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
09:50На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека
09:47В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния