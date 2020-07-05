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Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
Заключение брачного договора представляется излишним, если речь идет о молодых людях, которые решили вступить в брак в начале взрослой жизни и еще не успели... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:18
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:102:3071:1829_1400x0_80_0_0_4c3b8d78a45d89bab28bbb6f187c8848.jpg
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РИА Новости
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60
общество

Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор

02:18 05.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заключение брачного договора представляется излишним, если речь идет о молодых людях, которые решили вступить в брак в начале взрослой жизни и еще не успели приобрести каждый для себя недвижимость, бизнес или иное значимое имущество. Вместе с тем, разумная реализация права на брачный договор, его заключение, является весьма полезным для семьи, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.
По его словам, изначально, "в период, когда еще нечего делить, брачный договор ставит под сомнение доверие супругов друг к другу".
Другое дело, если у молодой пары есть состоятельные родственники, которые хотят сделать на свадьбу серьезный подарок, или же кто-то из супругов наследует значимое имущество, то будущим мужу и жене лучше сразу определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.
Брачный договор: любовь или корысть
11 февраля, 14:00Анатомия ссор
Брачный договор: любовь или корыстьЛюди боятся брачного договора, считают, что это не любовь. Женятся, тонут в толще грязных слов и поступков, а во время развода и раздела имущества жалеют о том дне, когда пошли на поводу у партнера. Поговорим об этом с Юлией Графовой - психологом, адвокатом. Автор программы Оксана Корякина. Пишите Ssora.net@mail.ru
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