Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заключение брачного договора представляется излишним, если речь идет о молодых людях, которые решили вступить в брак в начале взрослой жизни и еще не успели приобрести каждый для себя недвижимость, бизнес или иное значимое имущество. Вместе с тем, разумная реализация права на брачный договор, его заключение, является весьма полезным для семьи, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.
По его словам, изначально, "в период, когда еще нечего делить, брачный договор ставит под сомнение доверие супругов друг к другу".
Другое дело, если у молодой пары есть состоятельные родственники, которые хотят сделать на свадьбу серьезный подарок, или же кто-то из супругов наследует значимое имущество, то будущим мужу и жене лучше сразу определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.
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