Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор

Брачный договор: любовь или корысть Люди боятся брачного договора, считают, что это не любовь. Женятся, тонут в толще грязных слов и поступков, а во время развода и раздела имущества жалеют о том дне, когда пошли на поводу у партнера. Поговорим об этом с Юлией Графовой - психологом, адвокатом. Автор программы Оксана Корякина. Пишите Ssora.net@mail.ru