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В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Пожар на фабрике по производству красок в Баку локализован на площади около 3 тысяч квадратных метров, в происшествии пострадали шесть человек, сообщил замглавы РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T01:21
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РИА Новости
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мчс азербайджана, баку, азербайджан, в мире

В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек

01:21 05.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине. Архивное фото
БАКУ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на фабрике по производству красок в Баку локализован на площади около 3 тысяч квадратных метров, в происшествии пострадали шесть человек, сообщил замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.
Ранее МЧС Азербайджана сообщило о пожаре на фабрике по производству красок в Бинагадинском районе города Баку.
"Пожар локализован. Уже нет угрозы его распространения. На его тушение было привлечены 300 человек, до 50 единиц техники. Во время пожара пострадали шесть человек, пятеро из которых пожарники. Огонь охватил 2,5-3 тысячи квадратных метров",- сообщил Мирзяев журналистам.
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МЧС АзербайджанаБакуАзербайджанВ мире
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