https://ria.ru/20200705/1573903460.html
В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Пожар на фабрике по производству красок в Баку локализован на площади около 3 тысяч квадратных метров, в происшествии пострадали шесть человек, сообщил замглавы РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T01:21
2020-07-05T01:21
мчс азербайджана
баку
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_c30f23a10d699d3cdff8a05f0c8d734b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564907396.html
1
баку
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_c30f23a10d699d3cdff8a05f0c8d734b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_429:0:2728:1724_1400x0_80_0_0_84e17fd096601c0a06d9d686946c1abc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_716:0:2440:1724_1400x0_80_0_0_3c94a3dac6e8a0ccfc0e968ae1bab5cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс азербайджана, баку, азербайджан, в мире