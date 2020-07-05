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https://ria.ru/20200705/1573863292.html
Опрос: треть российских туристов отложили деньги на отдых за границей
Границы пока закрыты, но, по результатам опроса сервиса по планированию путешествий, 33 процента респондентов отложили деньги на будущее, когда международное... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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туризм, туристы, новости - туризм, самарканд, анапа, баку, манас

Опрос: треть российских туристов отложили деньги на отдых за границей

11:46 05.07.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Остров Кайо-Левантадо
Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Границы пока закрыты, но, по результатам опроса сервиса по планированию путешествий, 33 процента респондентов отложили деньги на будущее, когда международное авиасообщение возобновится, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты компании провели исследование в социальных сетях, в нем приняли участие 1706 человек. Они рассказали, готовятся ли к поездкам за рубеж и как именно.
Треть респондентов (31 процент) составили списки стран, городов и достопримечательностей, которые хотят обязательно посетить. Многие начали готовиться к заграничному отпуску более предметно.
Почти половина опрошенных, или 48 процентов, рассказали, что мониторят цены на билеты. А каждый четвертый ответивший (29 процентов) смотрит отели за границей, выбирая наиболее интересные и подходящие места размещения.
По аналитическим данным компании, особую заинтересованность клиенты проявляют к рейсам из Москвы в Ташкент, Душанбе, Ош, Манас, Ереван, Худжанд, Баку, Стамбул, Минск и Самарканд.
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"Что касается внутреннего туризма, то постепенное снятие ограничительных мер приводит к тому, что путешественники все больше начинают интересоваться поездками, — говорит Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Топ направлений, к которым присматриваются наши клиенты, выглядит так: из Москвы в Сочи, Симферополь, Махачкалу, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар и Минеральные Воды, из Махачкалы и Сочи в Москву и из Санкт-Петербурга в Сочи".
Кроме того, пока международное авиасообщение с другими странами не возобновлено, россияне вместе с изучением предложений авиакомпаний мониторят и объекты размещения. Самые популярные города, в которых они ищут варианты проживания, Сочи, Адлер, Санкт-Петербург, Москва, Анапа, Геленджик, Ялта, Казань, Калининград, Лазаревское.
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