Опрос: треть российских туристов отложили деньги на отдых за границей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Границы пока закрыты, но, по результатам опроса сервиса по планированию путешествий, 33 процента респондентов отложили деньги на будущее, когда международное авиасообщение возобновится, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты компании провели исследование в социальных сетях, в нем приняли участие 1706 человек. Они рассказали, готовятся ли к поездкам за рубеж и как именно.

Треть респондентов (31 процент) составили списки стран, городов и достопримечательностей, которые хотят обязательно посетить. Многие начали готовиться к заграничному отпуску более предметно.

Почти половина опрошенных, или 48 процентов, рассказали, что мониторят цены на билеты. А каждый четвертый ответивший (29 процентов) смотрит отели за границей, выбирая наиболее интересные и подходящие места размещения.

По аналитическим данным компании, особую заинтересованность клиенты проявляют к рейсам из Москвы в Ташкент, Душанбе, Ош, Манас, Ереван, Худжанд, Баку, Стамбул, Минск и Самарканд.

"Что касается внутреннего туризма, то постепенное снятие ограничительных мер приводит к тому, что путешественники все больше начинают интересоваться поездками, — говорит Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Топ направлений, к которым присматриваются наши клиенты, выглядит так: из Москвы в Сочи, Симферополь, Махачкалу, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар и Минеральные Воды, из Махачкалы и Сочи в Москву и из Санкт-Петербурга в Сочи".