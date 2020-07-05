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Процедура выборов президента Доминиканы
Согласно Конституции Доминиканской Республики (2015), президент является главой государства и избирается тайным голосованием одновременно с вице-президентом... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T01:31
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доминикана, справки

Процедура выборов президента Доминиканы

01:31 05.07.2020
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© AFP 2020 / Fran AfonsoПодсчет голосов на избирательном участке в Санто-Доминго во время президентских выборов
Подсчет голосов на избирательном участке в Санто-Доминго во время президентских выборов
© AFP 2020 / Fran Afonso
Согласно Конституции Доминиканской Республики (2015), президент является главой государства и избирается тайным голосованием одновременно с вице-президентом каждые четыре года.
Президент может переизбираться на один последовательный срок, однако после этого не имеет права баллотироваться на ту же должность.
Согласно законодательству, президентские выборы проводятся в мае. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с санитарными ограничениями, в 2020 году они были перенесены с 17 мая на 5 июля.
Ответственной за проведение выборов является Центральная избирательная комиссия.
Президент Доминиканы избирается гражданами страны, достигшими 18 лет. Не имеют права голоса военнослужащие и полицейские, а также лица, не обладающие полным объемом гражданских прав.
Граждане Доминиканы, проживающие за рубежом, могут голосовать по месту проживания. Для этого им необходимо достигнуть совершеннолетнего возраста, быть включенными в реестр избирателей и иметь избирательные карточки.
Президентом может быть избран гражданин Доминиканской республики, достигший возраста 30 лет и не состоящий на военной службе или службе в полиции, как минимум, на протяжении трех лет до выборов.
Граждане Доминиканы, имевшие двойное гражданство, могут претендовать на пост президента и вице-президента в том случае, если за 10 лет до выборов отказались от второго гражданства и проживают в Доминиканской республике в течение 10 последних лет.
Кандидаты могут быть выдвинуты путем самовыдвижения, политическими партиями и коалициями. Они избираются в ходе первичных выборов (праймериз) зарегистрированными избирателями.
Период агитации официально начинается в день провозглашения выборов.
Лимит расходов на предвыборную кампанию составляет 122,5 доминиканских песо.
Предвыборная агитация может быть осуществлена при помощи листовок, баннеров, плакатов и т.д. Каждый кандидат имеет право на бесплатное эфирное время в государственных радио и телевизионных СМИ.
Голосование проводится в день выборов с 7.00 до 17.00.
В день выборов избиратель приходит на избирательный участок и предъявляет члену избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность и избирательную карточку. После этого он проходит в кабину для голосования, выбирает кандидата, а затем помещает бюллетень в специальную урну.
Избиратели, которые в силу своего физического состояния неспособны проголосовать самостоятельно, могут обратиться за помощью к лицам, которым они доверяют.
Победителем считается кандидат, получивший больше половины голосов избирателей.
Если ни один кандидат не набирает нужного числа голосов, то проводятся повторные выборы, в которых принимают участие два лидирующих кандидата. Избранным является кандидат, получивший большее число голосов.
Если в процессе проведения второго тура выборов один из кандидатов снимает свою кандидатуру, то оставшийся кандидат объявляется победителем без необходимости проведения голосования.
Новоизбранные президент и вице-президент республики приносят присягу в день, в который заканчивается срок полномочий действующего президента.
1 июля 2020 года в Доминикане был отменен режим ЧС, введенный из-за эпидемии COVID-19.
Избиратели самостоятельно принимают решение о соблюдении мер безопасности. В связи с распространением коронавирусной инфекции на выборах не будут присутствовать наблюдатели.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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