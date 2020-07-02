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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573765428.html
В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
Действие президентского указа о введении режима чрезвычайной ситуации для борьбы с эпидемией коронавируса в Доминиканской республике закончилось 1 июля,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
доминикана
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, доминикана, в мире

В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу

04:50 02.07.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго. Вид с фуникулера на бедные районы
Санто-Доминго. Вид с фуникулера на бедные районы
© РИА Новости / Мария Селиванова
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Действие президентского указа о введении режима чрезвычайной ситуации для борьбы с эпидемией коронавируса в Доминиканской республике закончилось 1 июля, сообщила пресс-служба президента страны.
Указом за подписью президента Данило Медины "отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный указом 134-20 от 19 марта 2020 года".
За время эпидемии COVID-19 в стране, которая формально была объявлена лишь 30 июня, действие режима ЧС решением конгресса страны продляли 5 раз. Каждое из голосований вызывало протесты части оппозиции, недовольной ограничениями в экономике.
В Доминикане зарегистрированы 33 387 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 754 пациента, выздоровели 17 904 человека.,
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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