https://ria.ru/20200702/1573765428.html
В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
Действие президентского указа о введении режима чрезвычайной ситуации для борьбы с эпидемией коронавируса в Доминиканской республике закончилось 1 июля,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:50
2020-07-02T04:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
доминикана
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, доминикана, в мире