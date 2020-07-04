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В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ
По меньшей мере шесть человек, включая террориста, погибли в результате двух взрывов в Сомали, сообщает местное издание Garowe Online. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T23:49
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аль-каида, могадишо, сомали, оон, сша, в мире

В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ

23:49 04.07.2020
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© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Depositphotos / Free2014
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая террориста, погибли в результате двух взрывов в Сомали, сообщает местное издание Garowe Online.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва машины террориста-смертника рядом с морским портом в столице Сомали городе Могадишо. Взрыв произошел около 08.00 (совпадает с мск). Смертник на автомобиле врезался в здание налогового управления, которое расположено напротив въезда в порт. В результате инцидента погиб только боевик.
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В ходе другой атаки в городе Байдабо на юге Сомали погибли по меньшей мере пять гражданских лиц. Еще несколько человек пострадали. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате этого нападения.
Отмечается, что в этом случае сдетонировало самодельное взрывное устройство рядом с таможенным управлением города. При этом представитель Юго-западного региона Сомали Али Абдуллахи сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что взрыв прогремел в ресторане на окраине Байдабо. По его словам, мину привели в действие при помощи дистанционного управления.
Пока ни одна из группировок боевиков не взяла ответственность за совершение взрывов. Однако местные СМИ приписывают атаки террористической группировке "Аш-Шабаб", часто совершающей нападения в Сомали.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Аль-КаидаМогадишоСомалиООНСШАВ мире
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