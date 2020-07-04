В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая террориста, погибли в результате двух взрывов в По меньшей мере шесть человек, включая террориста, погибли в результате двух взрывов в Сомали , сообщает местное издание Garowe Online

Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва машины террориста-смертника рядом с морским портом в столице Сомали городе Могадишо . Взрыв произошел около 08.00 (совпадает с мск). Смертник на автомобиле врезался в здание налогового управления, которое расположено напротив въезда в порт. В результате инцидента погиб только боевик.

В ходе другой атаки в городе Байдабо на юге Сомали погибли по меньшей мере пять гражданских лиц. Еще несколько человек пострадали. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате этого нападения.

Отмечается, что в этом случае сдетонировало самодельное взрывное устройство рядом с таможенным управлением города. При этом представитель Юго-западного региона Сомали Али Абдуллахи сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что взрыв прогремел в ресторане на окраине Байдабо. По его словам, мину привели в действие при помощи дистанционного управления.

Пока ни одна из группировок боевиков не взяла ответственность за совершение взрывов. Однако местные СМИ приписывают атаки террористической группировке "Аш-Шабаб", часто совершающей нападения в Сомали.