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Пожар на фабрике по производству красок в Баку тушат более 150 человек
Пожар на территории фабрики по производству красок в Баку тушат 32 единицы техники, к работам привлечены 160 человек, на место происшествия прибыл замглавы МЧС... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:10
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баку, азербайджан, в мире

Пожар на фабрике по производству красок в Баку тушат более 150 человек

21:10 04.07.2020
512
© Фото : МЧС АзербайджанаТушение пожара в Баку
Тушение пожара в Баку
© Фото : МЧС Азербайджана
БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Пожар на территории фабрики по производству красок в Баку тушат 32 единицы техники, к работам привлечены 160 человек, на место происшествия прибыл замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.
Пожар вспыхнул в субботу на фабрике по производству красок в Бинагадинском районе Баку.
"К тушению пожара привлечены 32 расчета, 160 человек живой силы. Огонь распространился на территории 700 квадратных метров. К месту происшествия прибыл замглавы МЧС Этибар Мирзяев", - сообщили в МЧС страны.

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