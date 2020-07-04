https://ria.ru/20200704/1573900576.html
Пожар на фабрике по производству красок в Баку тушат более 150 человек
Пожар на территории фабрики по производству красок в Баку тушат 32 единицы техники, к работам привлечены 160 человек, на место происшествия прибыл замглавы МЧС... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:10
2020-07-04T21:10
баку
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, азербайджан, в мире