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Казахстан вводит дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры с 00.00 5 июля (21.00 4 июля мск) вступают в силу в Казахстане на 14 дней из-за коронавируса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, коронавирусы, алма-ата, казахстан, общество

Казахстан вводит дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

21:06 04.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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НУР-СУЛТАН, 4 июл - РИА Новости. Дополнительные ограничительные меры с 00.00 5 июля (21.00 4 июля мск) вступают в силу в Казахстане на 14 дней из-за коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Государственная комиссия приняла решение о введении в Казахстане дополнительных ограничительных мер с 5 июля на 14 дней на фоне напряженной ситуации с коронавирусом. В частности, в стране вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, не будут работать салоны красоты, фитнес-центры, объекты культуры, работа общественного транспорта будет ограничена, но авиасообщение между регионами сохранится.
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В республике подтверждены более 45,7 тысячи случаев коронавируса, более 15,4 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев. В середине марта Казахстан уже вводил строгий карантин - передвижение между городами и регионами было запрещено - но в конце апреля он был смягчён. В этот раз власти не стали устанавливать блокпосты и запрещать передвижение между городами и регионами на личном автотранспорте, но ввели ряд ограничений из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Дополнительные ограничения

Жителям Нур-Султана на время ограничительных мер запрещено проводить любые мероприятия с массовым скоплением людей, спортивные тренировки разрешены только в индивидуальном порядке на открытом воздухе, людям старше 65 лет рекомендуют ограничить свое передвижение по городу. Носить маски в столице обязательно, прогулки разрешены только в компании до трех человек, соблюдая социальную дистанцию не менее двух метров между людьми.
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Супермаркетам разрешено работать до 18.00 (15.00 мск), а продовольственным магазинам, расположенным в жилых домах, до 20.00 (17.00 мск). График работы бизнес-центров, банков второго уровня, обменных пунктов и ломбардов сокращен на время карантина до 17.00 (14.00 мск). Кафе и рестораны смогут работать только на открытом воздухе, количество посадочных мест должно быть не более 30.
Работа городского общественного транспорта в столице будет приостановлена, как и пассажирские автобусные перевозки между регионами. Работа торгово-развлекательных центров, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов и религиозных объектов запрещена.
Похожие ограничения власти ввели и в других городах республики, в крупнейшем мегаполисе Казахстана Алма-Ате дополнительно ещё действует запрет на проведение экскурсионных и групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных, не более 3 человек или членов одной семьи. Решено также, что городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу в Алма-Ате с заполняемостью не более 50%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКоронавирусыАлма-АтаКазахстанОбщество
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