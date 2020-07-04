Далай-лама пообещал прожить до 113 лет

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Почетный представитель Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче сообщил, что буддистский лидер, который в понедельник отметит 85-летний юбилей, пообещал прожить до 113 лет.

"Дорогие друзья! В этом году, 6 июля, Его Святейшеству Далай-ламе XIV исполняется 85 лет. Это очень долгий жизненный путь, и Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет", - сказано в послании Ринпоче по случаю юбилея духовного лидера буддистов, текст которого поступил в субботу в РИА Новости.

По словам Ринпоче, Далай-лама называет себя простым буддийским монахом. "Но для буддистов он – воплощение Будды сострадания Авалокитешвары. В то же время он – лауреат Нобелевской премии мира, человек, посвятивший свою жизнь распространению общечеловеческих ценностей, таких как любовь, доброта, сострадание и терпимость", - отметил верховный лама Калмыкии.

Он также обратил особое внимание на то, что Далай-лама призывает всех жить мирно "в духе диалога, единения и дружбы", проявлять ко всем уважение, распространять в мире "ненасильственный подход". Будучи тибетцем, он защищает права и культурное наследие своего народа, экосистему Тибетского нагорья. Кроме того, считает своим долгом возрождать в Индии ее древнюю философию, переживавшую упадок в течение многих столетий.

"Итак, что же мы прославляем в этом году? Мы прославляем давнюю приверженность Его Святейшества так называемой идее о глобальной ответственности за всю вселенную… Если взглянуть на трудности, выпадающие на нашу долю, становится очевидным, насколько мы взаимосвязаны. В буддийской философии есть соответствующее учение о взаимозависимом происхождении. Таким образом, мы прославляем единство, дружбу, мир и делимся своей любовью, состраданием и добротой со всеми без исключения людьми на планете", - подчеркнул Ринпоче.