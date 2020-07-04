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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200704/1573899643.html
Далай-лама пообещал прожить до 113 лет
Почетный представитель Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче сообщил, что буддистский лидер, РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T23:13
религия и мировоззрение
гималаи
химачал-прадеш
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
китай
буддизм
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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гималаи, химачал-прадеш, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), китай, буддизм, в мире

Далай-лама пообещал прожить до 113 лет

20:42 04.07.2020 (обновлено: 23:13 04.07.2020)
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Почетный представитель Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче сообщил, что буддистский лидер, который в понедельник отметит 85-летний юбилей, пообещал прожить до 113 лет.
"Дорогие друзья! В этом году, 6 июля, Его Святейшеству Далай-ламе XIV исполняется 85 лет. Это очень долгий жизненный путь, и Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет", - сказано в послании Ринпоче по случаю юбилея духовного лидера буддистов, текст которого поступил в субботу в РИА Новости.
По словам Ринпоче, Далай-лама называет себя простым буддийским монахом. "Но для буддистов он – воплощение Будды сострадания Авалокитешвары. В то же время он – лауреат Нобелевской премии мира, человек, посвятивший свою жизнь распространению общечеловеческих ценностей, таких как любовь, доброта, сострадание и терпимость", - отметил верховный лама Калмыкии.
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Он также обратил особое внимание на то, что Далай-лама призывает всех жить мирно "в духе диалога, единения и дружбы", проявлять ко всем уважение, распространять в мире "ненасильственный подход". Будучи тибетцем, он защищает права и культурное наследие своего народа, экосистему Тибетского нагорья. Кроме того, считает своим долгом возрождать в Индии ее древнюю философию, переживавшую упадок в течение многих столетий.
"Итак, что же мы прославляем в этом году? Мы прославляем давнюю приверженность Его Святейшества так называемой идее о глобальной ответственности за всю вселенную… Если взглянуть на трудности, выпадающие на нашу долю, становится очевидным, насколько мы взаимосвязаны. В буддийской философии есть соответствующее учение о взаимозависимом происхождении. Таким образом, мы прославляем единство, дружбу, мир и делимся своей любовью, состраданием и добротой со всеми без исключения людьми на планете", - подчеркнул Ринпоче.
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Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой, в том числе, в последние годы активно сотрудничает с выдающимися российскими учеными.
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Религия и мировоззрениеГималаиХимачал-ПрадешНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)КитайБуддизмВ мире
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