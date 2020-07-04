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В Петербурге 15 июля откроют Михайловский дворец и Корпус Бенуа
Михайловский дворец и Корпус Бенуа Государственного Русского музея откроются для посетителей 15 июля, сообщает музей. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:24
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный русский музей, коронавирусы, русский музей, санкт-петербург

В Петербурге 15 июля откроют Михайловский дворец и Корпус Бенуа

20:24 04.07.2020
398
© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкМихайловский дворец
Михайловский дворец
© РИА Новости / Борис Приходько
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Михайловский дворец и Корпус Бенуа Государственного Русского музея откроются для посетителей 15 июля, сообщает музей.
Ранее сообщалось, что Государственный Русский музей закрыли для посетителей с 18 марта в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
"Михайловский дворец и Корпус Бенуа открываются 15 июля", - говорится в сообщении.
О дате открытий Михайловского замка, Строгановского и Мраморного дворцов музей сообщит позднее.
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Отмечается, что вход во дворцы Русского музея будет возможен только в масках. На входе будет проводиться измерение температуры. При необходимости приобрести средства индивидуальной защиты и воспользоваться антисептиками можно во входных зонах музея. Посетителей просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Сотрудниками музея разработаны маршруты, максимально исключающие пересечение потоков посетителей. Сеансы будут проходить каждые 20 минут и рассчитаны не более чем на 10 человек. Билеты в музей можно будет приобрести только онлайн.
В Русском музее сохранены все федеральные льготы, установленные законодательством РФ. Для всех льготных категорий посетителей, включая имеющих право на бесплатное посещение, предусмотрен каждый первый сеанс в дни работы музея.
Ранее сообщалось, что Михайловский сад Русского музея откроется для посетителей 8 июля, Летний сад - 15 июля. Вход в сады бесплатный.
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