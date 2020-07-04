В Петербурге 15 июля откроют Михайловский дворец и Корпус Бенуа

Ранее сообщалось, что Государственный Русский музей закрыли для посетителей с 18 марта в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В Петергофе и Царском селе начинают работу фонтаны и парки

В Петергофе и Царском селе начинают работу фонтаны и парки

В Русском музее сохранены все федеральные льготы, установленные законодательством РФ. Для всех льготных категорий посетителей, включая имеющих право на бесплатное посещение, предусмотрен каждый первый сеанс в дни работы музея.