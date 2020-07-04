https://ria.ru/20200704/1573898609.html
В Баку загорелась фабрика по производству краски
Пожар вспыхнул на фабрике по производству краски в Баку, сообщили РИА Новости очевидцы, в МЧС Азербайджана факт ЧП подтвердили. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:58
2020-07-04T19:58
мчс азербайджана
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https://ria.ru/20200218/1564906924.html
баку
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс азербайджана, баку, в мире