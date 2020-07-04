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В Баку загорелась фабрика по производству краски
Пожар вспыхнул на фабрике по производству краски в Баку, сообщили РИА Новости очевидцы, в МЧС Азербайджана факт ЧП подтвердили. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:58
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353
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мчс азербайджана, баку, в мире

В Баку загорелась фабрика по производству краски

19:58 04.07.2020
1034
© Фото : МЧС АзербайджанаПожар в Баку
Пожар в Баку
© Фото : МЧС Азербайджана
БАКУ, 4 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул на фабрике по производству краски в Баку, сообщили РИА Новости очевидцы, в МЧС Азербайджана факт ЧП подтвердили.
"Пожар вспыхнул на территории цеха фабрики в Баку", - сообщили агентству очевидцы.
В МЧС страны подтвердили РИА Новости факт происшествия, сообщив, что на место выехали расчеты.
"Пожар вспыхнул на фабрике по производству краски "Собсан" на территории Бинагадинского района в Баку", - сказали в ведомстве.

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