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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-05T00:10
россия
эйваз умеров
заур смирнов
сергей цеков
турция
республика крым
оон
украина
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573530777.html
Уважают они территориальную целостность - а ничего , что у Кипра северную территорию оттяпали без всяких там референдумов. И живут себе спокойно. Оккупанты.
316
В Турции назревает очередной кризис, и ценой помощи России в мирном разрешении этого кризиса может стать официальное признание Турцией российского статуса Крыма. Конечно это случится если кое кто опять не прозевает выгодную для России ситуацию, как это было неоднократно в прошлом.
165
271
россия
турция
республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151909/01/1519090143_0:250:3076:1980_1400x0_80_0_0_9ce3259df86d04f7664a1ceff6c93c18.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эйваз умеров, заур смирнов, сергей цеков, турция, республика крым, оон, украина, в мире, политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

19:52 04.07.2020 (обновлено: 00:10 05.07.2020)
108229
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Российский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
Накануне Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность страны, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма".
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что полуостров не нуждается в признании своего российского статуса со стороны третьих стран.
"Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции", — сказал парламентарий.
По его словам, самое главное для региона то, что он стал неотъемлемой частью России.
"Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России", — добавил Цеков.
Сенатор уверен, что мировое сообщество рано или поздно будет вынуждено признать Крым российским, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Чавушоглу "чересчур переигрывает" в своих заявлениях. Он напомнил, что главу МИД в Турции назначает президент, и отметил, что "ничто не вечно под луной".
"И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома, и надолго", — заявил Умеров РИА Новости.
По его словам, отказ признавать российский статус полуострова может нанести урон экономике Турции.
"Я думаю, турецкие политики помнят, насколько глубоко они зависимы от российского турпотока, российского рынка сельскохозяйственной и энергетической продукции", — подчеркнул собеседник агентства.
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Крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов, в свою очередь, подчеркнул, что в Турции есть две точки зрения по поводу полуострова: официальная, предполагающая непризнание его российским, и общественная — прямо противоположная.
Смирнов отметил, что турецкие власти не впервые делают категоричные заявления о непризнании Крыма частью России, при этом другие политики и общественные деятели высказываются иначе.
"Турция находится между необходимостью быть солидарной с Западом и США в крымском вопросе и собственными интересами в Крыму через свою многочисленную диаспору крымских татар", — считает эксперт.
По его словам, Украина без Крыма не интересна крымско-татарской диаспоре Турции.
Смирнов подчеркнул, что в Турции относятся к крымским татарам как к братскому народу и признание полуострова российским стало бы главным подтверждением этого отношения.
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Обсудить 271
РоссияЭйваз УмеровЗаур СмирновСергей ЦековТурцияРеспублика КрымООНУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Уважают они территориальную целостность - а ничего , что у Кипра северную территорию оттяпали без всяких там референдумов. И живут себе спокойно. Оккупанты.
4 июля, 20:12
АГАнна Гладкова
295540012
В Турции назревает очередной кризис, и ценой помощи России в мирном разрешении этого кризиса может стать официальное признание Турцией российского статуса Крыма. Конечно это случится если кое кто опять не прозевает выгодную для России ситуацию, как это было неоднократно в прошлом.
4 июля, 20:04
ggoldmikron
130650222
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