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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 13 тысяч
Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 030, выздоровели 11 811, погибли 283, сообщила... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
казахстан
в мире
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353
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коронавирус covid-19, южная корея, казахстан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 13 тысяч

18:39 04.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 4 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 030, выздоровели 11 811, погибли 283, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 50-60 человек.
По данным KCDC, 36 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 27 завезены из-за границы. 19 случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 18 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 52 человека, общее число выздоровевших выросло до 11 811, что составляет 90,6%. Число жертв достигло уже 283 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,3 миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1647 случаев завезли из-за границы, из них 76,4% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 753 заражённых.
В ряде городов Кёнгидо возникли небольшие локальные очаги коронавируса. Так 25 человек заразились в спортзале, ещё 24 человека в церкви. В Кванчжу уже 61 человек заразился в буддистском храме Кванныкса.
Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, 12 выявлены у приехавших из Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяКазахстанВ мире
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