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В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Крым не нуждается в признании своего российского... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:14
россия
дмитрий кулеба
мевлют чавушоглу
сергей цеков
совет федерации рф
республика крым
севастополь
оон
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573013794.html
Турки не могут забыть что мы им надрали за дницу и присоединили Крым к Российской империи.
20
Крымчане живите спокойно,а кому не нравится поведенный демократичный референдум изучают Устав ООН.Крым это Россия.
19
5
россия
республика крым
севастополь
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, мевлют чавушоглу, сергей цеков, совет федерации рф, республика крым, севастополь, оон, в мире

В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией

17:14 04.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции, так как для крымчан самое главное признание – это признание и поддержка России.
Ранее украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма". По его словам, эта принципиальная позиция никогда не изменится. Заявление сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках его рабочего визита в Турцию.
"Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует. Крымчан не интересует признание других стран мирового сообщества. Самое главное, что Крым стал неотъемлемой и естественной частью Российской Федерации. Для Крыма самое главное признание – это признание и поддержка России", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено признать Крым частью Российской Федерации, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.
Крым
25 июня, 14:09
Эксперт оценил план турецкой партии с признанием Крыма российским
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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РоссияДмитрий КулебаМевлют ЧавушоглуСергей ЦековСовет Федерации РФРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Турки не могут забыть что мы им надрали за дницу и присоединили Крым к Российской империи.
4 июля, 17:46
АСАндрей Ст
1810001
Крымчане живите спокойно,а кому не нравится поведенный демократичный референдум изучают Устав ООН.Крым это Россия.
4 июля, 17:30
Николай Шатилов
1800001
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