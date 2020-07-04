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Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого
РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:36
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого

17:05 04.07.2020 (обновлено: 17:36 04.07.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Мороженое в рожке. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как смог выявить у пациента серьезное заболевание с помощью мороженого.
Один из пациентов врача, ранее переживший операцию на сердце, пожаловался на проблемы с ним. При этом больной страдал также от диабета и болезни щитовидной железы. Мужчина жаловался на то, что не мог глотать, особенно холодную пищу, например мороженое. По словам Мясникова, сначала он заподозрил у пациента онкологию.

"Мы стали больного обследовать. И буквально в первом же анализе крови натолкнулись на то, что гемоглобин у больного был снижен — 9,5, то есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии", — рассказал врач.

Анемия — дефицит гемоглобина в клетках крови, переносящих кислород. Часто она бывает вызвана дефицитом железа в питании, но иногда свидетельствует о внутренних кровотечениях, возникающих при раке кишечника, желудка или матки.
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Чтобы не пропустить признаки онкологического заболевания, Мясников посоветовал обратить внимание на показатель MCV — средний объем эритроцитов. Нормальное значение этого параметра — от 80 до 100. При пониженном гемоглобине рассматривают три варианта: дефицит витамина B12, недостаток фолиевой кислоты или сниженную функцию щитовидки. Однако у пациента Мясникова MCV оказался умеренно повышенным.
Врачи провели ряд обследований, в частности гастроскопию, колоноскопию, томографию и исследования внутренних органов, но не смогли найти следов рака. У пациента обнаружили только повышенный уровень билирубина и некоторых ферментов.

"И вот именно симптом, что он реагирует на холодное, навел нас на мысль об одном очень специфичном недуге — так называемой холодовой агглютининовой болезни, когда при понижении температуры тело начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии", — объяснил Мясников.

По его словам, точный диагноз удалось установить благодаря ряду вопросов. Так, выяснилось, что пациент сильно краснеет на морозе.
"Такое впечатление, что я алкоголик, мне неудобно, у меня красные щеки", — цитирует мужчину врач.
Кроме того, у пациента выявили синдром Рейно — холодеющие, синюшные пальцы. Мужчине прописали лекарство, деактивирующее антитела к эритроцитам, и посоветовали реже бывать на холоде.
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1661836131357
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
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4 июля, 18:00
Дед Паша
19400117
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4 июля, 20:17
ИПИван Петров
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