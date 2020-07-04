Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала " Россия 1 ", как смог выявить у пациента серьезное заболевание с помощью мороженого.

Один из пациентов врача, ранее переживший операцию на сердце, пожаловался на проблемы с ним. При этом больной страдал также от диабета и болезни щитовидной железы. Мужчина жаловался на то, что не мог глотать, особенно холодную пищу, например мороженое. По словам Мясникова, сначала он заподозрил у пациента онкологию.

"Мы стали больного обследовать. И буквально в первом же анализе крови натолкнулись на то, что гемоглобин у больного был снижен — 9,5, то есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии", — рассказал врач.

Анемия — дефицит гемоглобина в клетках крови, переносящих кислород. Часто она бывает вызвана дефицитом железа в питании, но иногда свидетельствует о внутренних кровотечениях, возникающих при раке кишечника, желудка или матки.

Чтобы не пропустить признаки онкологического заболевания, Мясников посоветовал обратить внимание на показатель MCV — средний объем эритроцитов. Нормальное значение этого параметра — от 80 до 100. При пониженном гемоглобине рассматривают три варианта: дефицит витамина B12, недостаток фолиевой кислоты или сниженную функцию щитовидки. Однако у пациента Мясникова MCV оказался умеренно повышенным.

Врачи провели ряд обследований, в частности гастроскопию, колоноскопию, томографию и исследования внутренних органов, но не смогли найти следов рака. У пациента обнаружили только повышенный уровень билирубина и некоторых ферментов.

"И вот именно симптом, что он реагирует на холодное, навел нас на мысль об одном очень специфичном недуге — так называемой холодовой агглютининовой болезни, когда при понижении температуры тело начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии", — объяснил Мясников.

По его словам, точный диагноз удалось установить благодаря ряду вопросов. Так, выяснилось, что пациент сильно краснеет на морозе.

"Такое впечатление, что я алкоголик, мне неудобно, у меня красные щеки", — цитирует мужчину врач.