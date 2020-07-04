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В Казахстане из-за отравления алкоголем умерли 15 человек
Пятнадцать человек в Казахстане скончались, отравившись кустарным алкоголем, полиция задержала троих подозреваемых в его производстве и продаже, сообщила в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:56
акмолинская область
костанайская область
казахстан
в мире
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353
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акмолинская область, костанайская область, казахстан, в мире

В Казахстане из-за отравления алкоголем умерли 15 человек

16:56 04.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
НУР-СУЛТАН, 4 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек в Казахстане скончались, отравившись кустарным алкоголем, полиция задержала троих подозреваемых в его производстве и продаже, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
"Сразу в двух регионах Казахстана полицией начаты досудебные расследования по фактам смерти людей. В городе Аркалыке Костанайской области с 3 по 4 июля с диагнозом "токсическое действие этанола" в реанимацию доставлены 13 человек, 11 из которых позднее скончались. В этот же период в поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области скончались 4 человека", - говорится в сообщении министерства.
По данным полиции, погибшие отравились алкогольной продукцией, разлитой в пятилитровые пластиковые бутылки. В ходе расследования в Акмолинской области полиция обнаружила цех, в котором разливали алкоголь. "Полицейскими установлены и задержаны трое подозреваемых. У них изъята часть продукции, приготовленной для продажи. Однако большую часть подозреваемые успели реализовать, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей", - заявили в МВД, призвав граждан не приобретать алкогольную продукцию сомнительного производства.
Отказ от алкоголя
26 мая, 13:05
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113172
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Акмолинская областьКостанайская областьКазахстанВ мире
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