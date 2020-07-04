В Казахстане из-за отравления алкоголем умерли 15 человек

По данным полиции, погибшие отравились алкогольной продукцией, разлитой в пятилитровые пластиковые бутылки. В ходе расследования в Акмолинской области полиция обнаружила цех, в котором разливали алкоголь. "Полицейскими установлены и задержаны трое подозреваемых. У них изъята часть продукции, приготовленной для продажи. Однако большую часть подозреваемые успели реализовать, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей", - заявили в МВД, призвав граждан не приобретать алкогольную продукцию сомнительного производства.