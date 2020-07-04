Кириенко: во время пандемии Россия показала нравственное лидерство

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В период пандемии коронавируса Россия показала морально-нравственное лидерство, выбрав главной ценностью спасение жизней людей, заявил первый замглавы администрации президента РФ В период пандемии коронавируса Россия показала морально-нравственное лидерство, выбрав главной ценностью спасение жизней людей, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко , выступая на открытии новой образовательной онлайн-программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации".

"В период эпидемии наша страна показала морально-нравственное лидерство. На самом старте эпидемии Россия заняла ценностную позицию при выборе, что спасать: жизни или экономику. Президент России тогда отметил, что нет ничего важнее, чем жизни людей. И под это была выстроена вся антикризисная программа действий, социальные выплаты, развертывание системы здравоохранения", – цитирует пресс-служба организаторов слова Кириенко.

Он напомнил известную фразу из фильма "Брат 2" - "В чем сила, брат?", а также "очень важный и точный ответ" - "Я думаю, сила в правде. За кем правда – тот и сильнее". Кириенко отметил, что уметь отличать правду от неправды становится "критически важным для любого управленца".

"Много всего меняется в мире, появляются новые технологии, появляются технологии манипуляции. Большое сообщество людей – обманывать невозможно, максимум один раз, больше они этого никогда не простят. Люди чувствуют правду, особенно у нас в стране. В России – внутренняя мудрость людей позволяет чувствовать правду", - заключил Кириенко.