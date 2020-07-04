https://ria.ru/20200704/1573893973.html
Кириенко: во время пандемии Россия показала нравственное лидерство
В период пандемии коронавируса Россия показала морально-нравственное лидерство, выбрав главной ценностью спасение жизней людей, заявил первый замглавы... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:46
2020-07-04T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей кириенко
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей кириенко, общество
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
В период пандемии коронавируса Россия показала морально-нравственное лидерство, выбрав главной ценностью спасение жизней людей, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко
, выступая на открытии новой образовательной онлайн-программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации".
"В период эпидемии наша страна показала морально-нравственное лидерство. На самом старте эпидемии Россия заняла ценностную позицию при выборе, что спасать: жизни или экономику. Президент России тогда отметил, что нет ничего важнее, чем жизни людей. И под это была выстроена вся антикризисная программа действий, социальные выплаты, развертывание системы здравоохранения", – цитирует пресс-служба организаторов слова Кириенко.
Он напомнил известную фразу из фильма "Брат 2" - "В чем сила, брат?", а также "очень важный и точный ответ" - "Я думаю, сила в правде. За кем правда – тот и сильнее". Кириенко отметил, что уметь отличать правду от неправды становится "критически важным для любого управленца".
"Много всего меняется в мире, появляются новые технологии, появляются технологии манипуляции. Большое сообщество людей – обманывать невозможно, максимум один раз, больше они этого никогда не простят. Люди чувствуют правду, особенно у нас в стране. В России – внутренняя мудрость людей позволяет чувствовать правду", - заключил Кириенко.
Образовательная программа "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" организована в рамках Мастерской управления "Сенеж". Первыми участниками программы станут финалисты и победители конкурса управленцев "Лидеры России". В рамках программы участники будут обучаться выявлять фейки и распознавать достоверную информацию.