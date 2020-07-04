Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200704/1573893757.html
В России и за рубежом проходит акция в честь принятия поправок
В России и за рубежом проходит акция, участники которой установили у памятников таблички "Этот памятник охраняется Конституцией!", чтобы привлечь внимание к... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:39
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
нижний новгород
снг
владимир путин
хабаровск
болгария
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080262_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0879bbbedbd41a1da432ea4b9186d30e.jpg
https://ria.ru/20200703/1573861608.html
https://ria.ru/20200704/1573876533.html
2
нижний новгород
хабаровск
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080262_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0879bbbedbd41a1da432ea4b9186d30e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080262_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fb02547c4b79573ef3fe12db76c525be.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080262_819:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_c8fc7898656bfe18de577da5f71aa62a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, нижний новгород, снг, владимир путин, хабаровск, болгария, общество

В России и за рубежом проходит акция в честь принятия поправок

16:39 04.07.2020
2064
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России и за рубежом проходит акция, участники которой установили у памятников таблички "Этот памятник охраняется Конституцией!", чтобы привлечь внимание к важности вступающих в силу изменений основного закона страны, сообщила РИА Новости председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ, они вступили в силу 4 июля. Ранее поправки были одобрены на общероссийском голосовании.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
3 июля, 16:43Голосование по поправкам в Конституцию
Путин прокомментировал установку памятника "железобетонной" поправке
"В России и за рубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции. В городах у памятников появились таблички "Этот памятник охраняется Конституцией!". Так активисты решили привлечь внимание к важности вступающих сегодня в силу изменений основного закона страны. Так, в Конституцию были внесены поправки о защите исторической памяти, в частности, в силу части 3 статьи 67.1. обеспечивается защита исторической правды", - сказала Воропаева.
Она отметила, что таблички выставили у памятников защитникам Отечества, писателям, военачальникам и государственным деятелям в Хабаровске, Вологде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Оренбурге и других городах. Флешмоб поддержали в Мексике, Индии, Болгарии, Сербии и странах СНГ.
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
Вчера, 00:08Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию вступили в силу
628230119
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюГосдума РФНижний НовгородСНГВладимир ПутинХабаровскБолгарияОбщество
Рекомендуем
Китайские врачи
В Китае оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей
Актер Виктор Проскурин
Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Мороженое Радуга
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине
Сергей Кириенко
Кириенко: во время пандемии Россия показала нравственное лидерство
Здание МИД России
В МИД объяснили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию
"Живая нитка" и скрепы русской государственности
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Лента новостейМолния