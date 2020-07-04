В России и за рубежом проходит акция в честь принятия поправок

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России и за рубежом проходит акция, участники которой установили у памятников таблички "Этот памятник охраняется Конституцией!", чтобы привлечь внимание к важности вступающих в силу изменений основного закона страны, сообщила РИА Новости председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ, они вступили в силу 4 июля. Ранее поправки были одобрены на общероссийском голосовании.
"В России и за рубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции. В городах у памятников появились таблички "Этот памятник охраняется Конституцией!". Так активисты решили привлечь внимание к важности вступающих сегодня в силу изменений основного закона страны. Так, в Конституцию были внесены поправки о защите исторической памяти, в частности, в силу части 3 статьи 67.1. обеспечивается защита исторической правды", - сказала Воропаева.
Она отметила, что таблички выставили у памятников защитникам Отечества, писателям, военачальникам и государственным деятелям в Хабаровске, Вологде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Оренбурге и других городах. Флешмоб поддержали в Мексике, Индии, Болгарии, Сербии и странах СНГ.