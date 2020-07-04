В России и за рубежом проходит акция в честь принятия поправок

"В России и за рубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции. В городах у памятников появились таблички "Этот памятник охраняется Конституцией!". Так активисты решили привлечь внимание к важности вступающих сегодня в силу изменений основного закона страны. Так, в Конституцию были внесены поправки о защите исторической памяти, в частности, в силу части 3 статьи 67.1. обеспечивается защита исторической правды", - сказала Воропаева.