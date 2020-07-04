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Лучшими операторами БПЛА признаны военные ВВО
Лучшими операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в войсках РФ признаны военнослужащие Восточного военного округа. Об этом сообщили в субботу... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:05
арми-2020
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
восточный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
андрей туполев
безопасность
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арми-2020, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), восточный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей туполев, безопасность

Лучшими операторами БПЛА признаны военные ВВО

16:05 04.07.2020
349
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лучшими операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в войсках РФ признаны военнослужащие Восточного военного округа. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, на полигоне Ларцевы Поляны артиллерийского соединения Западного военного округа состоялось закрытие всеармейского этапа конкурса по выучке расчетов беспилотников "Соколиная охота". "В общем зачете по итогам всех упражнений лучшей признана команда Восточного военного округа", - сказали в Минобороны.
Военный техник дает отмашку на взлет истребителя Су-27 на аэродроме Чкаловск в Калининградской области
Вчера, 09:47
Команда ЗВО стала лучшей на всероссийском этапе конкурса "Воин мира"
Специалисты ВВО получили переходящий кубок им. Туполева (назван в честь конструктора Алексея Туполева, сына знаменитого советского авиаконструктора Андрея Туполева).
Конкурс продолжался пять дней и включал номинации: лучший расчет комплексов "Элерон-3" и "Орлан-10", лучшие "пилоты" и техники беспилотных комплексов. Судейской комиссией был отмечен значительный рост профессиональной подготовки участников конкурса.
В соревновании приняли участие расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами всех военных округов и отдельного командования Северного флота, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, расчеты Сухопутных войск и Росгвардии.
Танки грязи не боятся: скоростные гонки на АрМИ-2020
3 июля, 12:36
Грязи не боятся: гонки "Танковый биатлон" АрМИ-2020 в ПодмосковьеНа полигоне Алабино Западного военного округа в Подмосковье состоялись первые индивидуальные гонки конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями.
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АрМИ-2020Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Восточный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Андрей ТуполевБезопасность
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