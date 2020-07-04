Лучшими операторами БПЛА признаны военные ВВО

Как отметили в ведомстве, на полигоне Ларцевы Поляны артиллерийского соединения Западного военного округа состоялось закрытие всеармейского этапа конкурса по выучке расчетов беспилотников "Соколиная охота". "В общем зачете по итогам всех упражнений лучшей признана команда Восточного военного округа", - сказали в Минобороны.