Лучшими операторами БПЛА признаны военные ВВО

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лучшими операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в войсках РФ признаны военнослужащие Восточного военного округа. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, на полигоне Ларцевы Поляны артиллерийского соединения Западного военного округа состоялось закрытие всеармейского этапа конкурса по выучке расчетов беспилотников "Соколиная охота". "В общем зачете по итогам всех упражнений лучшей признана команда Восточного военного округа", - сказали в Минобороны.
Специалисты ВВО получили переходящий кубок им. Туполева (назван в честь конструктора Алексея Туполева, сына знаменитого советского авиаконструктора Андрея Туполева).
Конкурс продолжался пять дней и включал номинации: лучший расчет комплексов "Элерон-3" и "Орлан-10", лучшие "пилоты" и техники беспилотных комплексов. Судейской комиссией был отмечен значительный рост профессиональной подготовки участников конкурса.
В соревновании приняли участие расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами всех военных округов и отдельного командования Северного флота, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, расчеты Сухопутных войск и Росгвардии.
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