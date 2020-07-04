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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573892400.html
В Петербурге за последние сутки 271 человек заболел COVID-19
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 25 тысяч, при этом выздоровели более 19,7 тысячи... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество

В Петербурге за последние сутки 271 человек заболел COVID-19

15:50 04.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 25 тысяч, при этом выздоровели более 19,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 271 новый случай, выздоровел 251 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 25 261 случай заражения COVID-19. Умерло 1303 человека. Выздоровело 19 746 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 19 532 человека. Под медицинским наблюдением находятся 1710 человек, из них 83 - в обсерваторе, 758 - на самоизоляции, 869 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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