Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573891688.html
Названы самые опасные позы для сна
Неправильная поза во время сна является основной причиной хронических заболеваний в пояснице, заявил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:19
здоровье
здоровье - общество
сон
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151469/36/1514693611_0:316:6016:3700_1400x0_80_0_0_65edb785fe0bd9ba2b9a19a2a1dc89b5.jpg
https://ria.ru/20200314/1568578679.html
https://ria.ru/20200304/1568144916.html
https://ria.ru/20200101/1563055669.html
А бороду надо под одеяло прятать или над одеялом оставлять?
50
как ни спи, все плохо. и так плохо, и вот так тоже. жизнь вообще штука конечная, как говорят сами китайские мудрецы, человек выпьет за свою жизнь столько сколько ему отведено выпить.
14
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151469/36/1514693611_0:316:6016:3700_1400x0_80_0_0_65edb785fe0bd9ba2b9a19a2a1dc89b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151469/36/1514693611_331:0:5686:4016_1400x0_80_0_0_3aecefef85c28b3338394935ea755a0a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151469/36/1514693611_1001:0:5017:4016_1400x0_80_0_0_9fcc0ab795f59bb0fc49433244d145c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, здоровье - общество, сон, общество, в мире

Названы самые опасные позы для сна

15:31 04.07.2020 (обновлено: 16:19 04.07.2020)
18099
© Depositphotos / MilanMarkovicПара во время сна
Пара во время сна
© Depositphotos / MilanMarkovic
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Неправильная поза во время сна является основной причиной хронических заболеваний в пояснице, заявил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь китайскому изданию Хуаньцю Шибао.
По его словам, в этом случае человек не только лишается полноценного отдыха, но и не может достигнуть прогресса в лечении.
"Одна такая ночь сна в неправильном положении может свести на нет все приложенные ранее усилия", — указал он.
Врач рассказал, что привычка засыпать на боку означает, что в течение всей ночи позвоночник будет находиться в изогнутом состоянии.
Ночной храп
14 марта, 08:00РИА Наука
"Как защита от нового коронавируса". Ученый рассказал о пользе сна
"Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков. Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска", — подчеркнул он.
В таком положении поясничные мышцы не расслабляются и постепенно теряют свою эластичность, что чревато структурными изменениями поясничного отдела позвоночника и расстройством крестцово-подвздошного сустава, а впоследствии — болевыми ощущениями.
Многие любят спать на животе, однако в этой позе голова и шея смещены, а мышцы напряжены. Все это провоцирует развитие шейного спондилеза и также является одной из причин болей в пояснице, пояснил Чунь.
Кроме того, медик не советует спать с опорой на какой-то предмет, например на подушку.
© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
Спящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
Спящий мужчина
"Ведь в этой позе позвоночник находится в разной степени искривленности, так что неудивительно, что это может привести к болям в пояснице", — отмечается в материале.
Сотрудник центра назвал две самые расслабляющие позы, которые позволяют облегчить процесс засыпания, снять усталость и расслабить мышцы.
Он объяснил, что вначале необходимо подобрать подходящую по высоте подушку, чтобы шея не изгибалась.
"Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены. При положении лежа на спине положите подушку под колени, голова должна лежать высоко и удобно, а шея полностью поддерживаться подушкой", — рассказал Чунь.
Пробиотики
4 марта, 14:20РИА Наука
Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
В этих положениях позвоночник не изгибается и мышцы расслабляются.
Тем, кто любит спать на боку, согнув одну ногу, врачи порекомендовали подложить опору под поднятую руку и ногу, которая находится не в прямом положении.
Врач добавил, что на левом боку не стоит отдыхать в ночное время людям с тяжелой сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердца.
Он отметил, что человек ворочается во сне, чтобы изменить неправильную позу, снять мышечную усталость и для регулирования температуры тела. В правильном положении люди спят спокойно.
"В то же время прививание себе привычки спать в правильном положении и создание здоровой мышечной памяти приведет к тому, что, даже двигаясь во сне, вы все равно естественным образом примете правильную позу", — говорится в статье.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Бессонница
1 января, 01:59РИА Наука
Названа смертельная опасность неправильного сна
114412751165
Обсудить 10
ЗдоровьеЗдоровье - ОбществосонОбществоВ мире
Популярные комментарии
А бороду надо под одеяло прятать или над одеялом оставлять?
4 июля, 15:32
Чья Чьо
14331101
как ни спи, все плохо. и так плохо, и вот так тоже. жизнь вообще штука конечная, как говорят сами китайские мудрецы, человек выпьет за свою жизнь столько сколько ему отведено выпить.
4 июля, 15:46
Evgeniy Domichev
741002
Рекомендуем
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова оценил версию об эпилепсии артиста
Мороженое Радуга
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
Мороженое в рожке
Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Компрессорная станция Минская
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов
Отдыхающие на пляже в Нью-Йорке
Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой
Укус комара
"Такого еще не было!" Россиян как никогда атаковали комары
Автомобиль Следственного комитета России
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
В Армении нашли мертвым российского военного
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
"Алые паруса" — никто и не ожидал! Почему шоу в Петербурге всех удивило
Ветряные электростанции
В мировой энергетике наступает время хаоса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
Лента новостейМолния