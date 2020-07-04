В Волгограде выявили сеть подпольных казино

ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники СК и полиции задержали 31 человека в Волгограде по подозрению в организации и работе подпольного казино, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

По информации ведомства, в Волгограде на протяжении как минимум полгода работали подпольные казино, располагались они в частных домах. Азартные игры были организованы в условиях конспирации, прийти в игровой клуб могли только проверенные люди и предварительному звонку.

"По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой), подозреваемыми по которым в настоящее время проходят 31 человек, в том числе 11 в статусе организаторов", - сообщила Рудник.