https://ria.ru/20200704/1573891374.html
В Волгограде выявили сеть подпольных казино
Сотрудники СК и полиции задержали 31 человека в Волгограде по подозрению в организации и работе подпольного казино, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:18
2020-07-04T15:18
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
происшествия
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4
волгоград
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), волгоград, происшествия
ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости.
Сотрудники СК
и полиции задержали 31 человека в Волгограде
по подозрению в организации и работе подпольного казино, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По информации ведомства, в Волгограде на протяжении как минимум полгода работали подпольные казино, располагались они в частных домах. Азартные игры были организованы в условиях конспирации, прийти в игровой клуб могли только проверенные люди и предварительному звонку.
"По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой), подозреваемыми по которым в настоящее время проходят 31 человек, в том числе 11 в статусе организаторов", - сообщила Рудник.
По ее информации, во время обыска в домах подозреваемых и подпольных казино были изъяты наборы для покера, игровые столы, черновые записи, деньги. В следственных мероприятиях, отмечается, участвовали около 300 сотрудников СК и полиции.