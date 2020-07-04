"Родина" хочет идти на выборы как партия регионов

"Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов, как политическая сила, выражающая и защищающая интересы жителей каждого субъекта, как партия каждого двора и каждого подъезда. И в этом есть понятная историческая логика. Федеральному центру пора прекратить относиться к регионам как к дойной корове или бедным сиротам", - заявил Журавлев.