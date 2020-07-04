Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573890723.html
Минтранс хочет привлекать "народные" облигации для транспортных объектов
Минтранс РФ хочет попробовать использовать "народные" облигации для строительства транспортных объектов, результаты проработки этого вопроса будут готовы позже... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:54
евгений дитрих
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ржд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156155/08/1561550897_0:111:2851:1715_1400x0_80_0_0_c8c2a3c7d2cc9d731e63959b31f81206.jpg
https://ria.ru/20200702/1573779550.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156155/08/1561550897_0:111:2851:1715_1400x0_80_0_0_c8c2a3c7d2cc9d731e63959b31f81206.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156155/08/1561550897_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_a656d4f86c463f376f7ac6aad20f9149.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156155/08/1561550897_596:0:2644:2048_1400x0_80_0_0_923354339efd876e36e5b69667a86cfc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений дитрих, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ржд, экономика

Минтранс хочет привлекать "народные" облигации для транспортных объектов

14:54 04.07.2020
354
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр транспорта России Евгений Дитрих
Министр транспорта России Евгений Дитрих
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Министр транспорта России Евгений Дитрих. Архивное фото
ЛОСЕВО (Воронежская обл.), 4 июл - РИА Новости. Минтранс РФ хочет попробовать использовать "народные" облигации для строительства транспортных объектов, результаты проработки этого вопроса будут готовы позже в июле, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.
"Нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов. Разные механизмы мы прорабатываем и в июле будем готовы их доложить", - сказал Дитрих.
По его словам, на днях в Минтрансе состоялся координационный совет, где представители всех отраслей имели возможность высказаться в отношении механизмов привлечения инвестиций, при этом подробно обсуждались и инфраструктурные облигации - возможно, они станут реальным механизмом в деятельности большинства транспортных компаний и транспортных строителей.
Чиновник также считает, что "вечные" бонды РЖД - особенный инструмент, и их особенность в том, что это деньги, которые доверяют конкретной компании. "Таким уровнем доверия, каким пользуются сейчас РЖД, размещая "вечные" облигации, наверное, не многие компании в РФ обладают. Поэтому мы прорабатываем не только "вечные" облигации госкомпании "Автодор", мы прорабатываем и проектные облигации", - подчеркнул министр.
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
2 июля, 11:37Распространение нового коронавируса
В Минтрансе рассказали о поддержке предприятий транспорта
Несколько лет назад РЖД высказывали идею о привлечении средств на проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ) через "народные" облигации. Однако глава компании Олег Белозеров осенью 2019 года сообщал, что для обсуждаемой тогда ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород этот инструмент не рассматривали.
Общенациональный план восстановления российской экономики после пандемии коронавируса включает в себя пункт, предполагающий содействие росту долгосрочных сбережений населения и "длинных денег" для экономики за счет расширения продаж "народных" облигаций путем распространения на финансовые платформы механизма индивидуальных инвестиционных счетов.
10311210
Обсудить 1
Евгений ДитрихМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)РЖДЭкономика
Рекомендуем
Рабочие на дороге
Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог
Председатель Всероссийской политической партии Родина Алексей Журавлев
"Родина" хочет идти на выборы как партия регионов
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Кокосовые пальмы
В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты
Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
"Автодор" предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
Правительство одобрило документ по работам на Екатеринбургской КАД
Пара во время сна
Названы самые опасные позы для сна
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Сотрудники полиции в США
В штате Вашингтон автомобиль въехал в протестующих
Ветряные электростанции
В мировой энергетике наступает время хаоса
Банкноты
Правительство одобрило предоставление дотации ЕАО
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Лента новостейМолния