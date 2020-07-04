Минтранс хочет привлекать "народные" облигации для транспортных объектов

ЛОСЕВО (Воронежская обл.), 4 июл - РИА Новости. Минтранс РФ хочет попробовать использовать "народные" облигации для строительства транспортных объектов, результаты проработки этого вопроса будут готовы позже в июле, заявил журналистам глава ведомства Минтранс РФ хочет попробовать использовать "народные" облигации для строительства транспортных объектов, результаты проработки этого вопроса будут готовы позже в июле, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих

"Нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов. Разные механизмы мы прорабатываем и в июле будем готовы их доложить", - сказал Дитрих.

По его словам, на днях в Минтрансе состоялся координационный совет, где представители всех отраслей имели возможность высказаться в отношении механизмов привлечения инвестиций, при этом подробно обсуждались и инфраструктурные облигации - возможно, они станут реальным механизмом в деятельности большинства транспортных компаний и транспортных строителей.

Чиновник также считает, что "вечные" бонды РЖД - особенный инструмент, и их особенность в том, что это деньги, которые доверяют конкретной компании. "Таким уровнем доверия, каким пользуются сейчас РЖД, размещая "вечные" облигации, наверное, не многие компании в РФ обладают. Поэтому мы прорабатываем не только "вечные" облигации госкомпании "Автодор", мы прорабатываем и проектные облигации", - подчеркнул министр.

Несколько лет назад РЖД высказывали идею о привлечении средств на проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ) через "народные" облигации. Однако глава компании Олег Белозеров осенью 2019 года сообщал, что для обсуждаемой тогда ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород этот инструмент не рассматривали.