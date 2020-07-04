Президент Таджикистана подписал поправки о штрафах за отсутствие масок

ДУШАНБЕ, 4 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу подписал поправки, принятые в Кодекс об административных правонарушениях, ранее одобренные обеими палатами парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

"Подписанные президентом поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс страны направлены на предотвращение распространения COVID-19 и предусматривают виды наказания для лиц, нарушающих санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы, в том числе ограничительные карантинные меры", - сказал собеседник агентства.

Согласно одобренным поправкам, за распространение ложной информации через СМИ о пандемии предусмотрены штрафные санкции – от 580 сомони для физических лиц (около 58 долларов) и до 11,6 тысячи (1160 долларов) для юридических.

Граждане, не носящие защитные маски в общественных местах, будут штрафоваться на суммы от 116 сомони (11,6 доллара) до 290 сомони (29 долларов).

Поправки вступят в законную силу после того, как они будут опубликованы в государственных СМИ.