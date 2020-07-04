Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573890076.html
Президент Таджикистана подписал поправки о штрафах за отсутствие масок
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу подписал поправки, принятые в Кодекс об административных правонарушениях, ранее одобренные обеими палатами... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эмомали рахмон
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155277/55/1552775525_0:0:2910:1637_1400x0_80_0_0_b427dba2cf62dd44adc549b859a76961.jpg
https://ria.ru/20200630/1573675412.html
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155277/55/1552775525_0:0:2910:1637_1400x0_80_0_0_b427dba2cf62dd44adc549b859a76961.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155277/55/1552775525_41:0:2521:1860_1400x0_80_0_0_47a20f50048dcba66550247dda5c585f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155277/55/1552775525_351:0:2211:1860_1400x0_80_0_0_423e0cdaaa93df674bb6b9204f3fdb45.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, эмомали рахмон, таджикистан, в мире

Президент Таджикистана подписал поправки о штрафах за отсутствие масок

14:29 04.07.2020
7056
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 4 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу подписал поправки, принятые в Кодекс об административных правонарушениях, ранее одобренные обеими палатами парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Подписанные президентом поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс страны направлены на предотвращение распространения COVID-19 и предусматривают виды наказания для лиц, нарушающих санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы, в том числе ограничительные карантинные меры", - сказал собеседник агентства.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
30 июня, 12:43Распространение нового коронавируса
Таджикистан пересмотрел государственный бюджет из-за COVID-19
Согласно одобренным поправкам, за распространение ложной информации через СМИ о пандемии предусмотрены штрафные санкции – от 580 сомони для физических лиц (около 58 долларов) и до 11,6 тысячи (1160 долларов) для юридических.
Граждане, не носящие защитные маски в общественных местах, будут штрафоваться на суммы от 116 сомони (11,6 доллара) до 290 сомони (29 долларов).
Поправки вступят в законную силу после того, как они будут опубликованы в государственных СМИ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
4201219
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эмомали РахмонТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
В Югре продлили режим обязательной самоизоляции
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Среднеуральский монастырь открыли для прихожан
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков возглавит делегацию на конференции по договору по открытому небу
Китайские врачи
В Китае оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер
Российский космонавт пожаловался на усталость от замкнутого пространства
Пара во время сна
Названы самые опасные позы для сна
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Лента новостейМолния