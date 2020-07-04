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В Госдуму внесли проект о пенсиях работников спасательных служб
Архангельское областное собрание депутатов внесло в Госдуму проект, предлагающий предоставить работникам противопожарной службы, спасателям... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:26
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совет федерации рф, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о пенсиях работников спасательных служб

14:26 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Архангельское областное собрание депутатов внесло в Госдуму проект, предлагающий предоставить работникам противопожарной службы, спасателям аварийно-спасательных служб и формирований субъектов РФ право на досрочный выход на пенсию, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы документа отмечают, что согласно действующему законодательству страховая пенсия назначается досрочно мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет в противопожарной службе федерального органа исполнительной власти, по достижении 50 лет, и лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях федерального органа исполнительной власти по достижении 40 лет либо независимо от возраста. При этом аналогичные льготы не предусмотрены для работников соответствующих органов субъектов РФ.
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"На основании изложенного законопроектом предлагается внести изменения…, которые предусматривают исчисление общего стажа работы на должностях Государственной противопожарной службы, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, с учетом как стажа работы в федеральной противопожарной службе, так и стажа работы в противопожарной службе субъекта Российской Федерации", - говорится в документе.
"А также исчисление общего стажа работы спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований для досрочного назначения страховой пенсии по старости", - отмечают авторы документа.
Они напоминают, что 11 июня 2019 года на пленарном заседании Совета Федерации было принято постановление "Об обеспечении защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в котором кабмину рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в пенсионное законодательство РФ, предусматривающих право на досрочный выход на пенсию работникам пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований субъектов РФ.
Законопроектом предусмотрено, что его положения вступают в силу с 1 января 2021 года.
Принятие проекта повлечет дополнительные расходы бюджета Пенсионного фонда РФ, при этом определить размеры средств, необходимых для реализации законопроекта, не представляется возможным ввиду отсутствия информации о количестве работников противопожарной службы субъектов РФ, спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований субъектов, отмечают авторы документа.
Кабмин не поддерживает данный законопроект, так как предлагаемые им изменения "не согласуются с концепцией Федерального закона "О страховых пенсиях", предусматривающей сохранения права на досрочное пенсионное обеспечение только за теми категориями граждан, которым такое право предоставлялось ранее действующим законодательством", а также потому, что проект не содержит норм, определяющих источник и порядок выделения дополнительных средств из бюджета РФ, говорится в заключении кабмина.
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