В Госдуму внесли проект о пенсиях работников спасательных служб

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Архангельское областное собрание депутатов внесло в Архангельское областное собрание депутатов внесло в Госдуму проект, предлагающий предоставить работникам противопожарной службы, спасателям аварийно-спасательных служб и формирований субъектов РФ право на досрочный выход на пенсию, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы документа отмечают, что согласно действующему законодательству страховая пенсия назначается досрочно мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет в противопожарной службе федерального органа исполнительной власти, по достижении 50 лет, и лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях федерального органа исполнительной власти по достижении 40 лет либо независимо от возраста. При этом аналогичные льготы не предусмотрены для работников соответствующих органов субъектов РФ.

"На основании изложенного законопроектом предлагается внести изменения…, которые предусматривают исчисление общего стажа работы на должностях Государственной противопожарной службы, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, с учетом как стажа работы в федеральной противопожарной службе, так и стажа работы в противопожарной службе субъекта Российской Федерации", - говорится в документе.

"А также исчисление общего стажа работы спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований для досрочного назначения страховой пенсии по старости", - отмечают авторы документа.

Они напоминают, что 11 июня 2019 года на пленарном заседании Совета Федерации было принято постановление "Об обеспечении защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в котором кабмину рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в пенсионное законодательство РФ, предусматривающих право на досрочный выход на пенсию работникам пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований субъектов РФ.

Законопроектом предусмотрено, что его положения вступают в силу с 1 января 2021 года.

Принятие проекта повлечет дополнительные расходы бюджета Пенсионного фонда РФ, при этом определить размеры средств, необходимых для реализации законопроекта, не представляется возможным ввиду отсутствия информации о количестве работников противопожарной службы субъектов РФ, спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований субъектов, отмечают авторы документа.