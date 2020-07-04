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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана, сообщили РИА Новости в Геофизической службе Академии наук Таджикистана. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:42
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земля - риа наука, душанбе, таджикистан, в мире

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5

13:42 04.07.2020
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан
Вид на Душанбе, Таджикистан
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 4 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана, сообщили РИА Новости в Геофизической службе Академии наук Таджикистана.
По их данным, землетрясение произошло в субботу в 14:34 (12.34 мск).
"В эпицентре, который находился в 195 километрах восточнее Душанбе, магнитуда подземного толчка составила 5",- сказал собеседник агентства.
По его словам, в Душанбе магнитуда землетрясения составила 3. По данным КЧС, сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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Земля - РИА НаукаДушанбеТаджикистанВ мире
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