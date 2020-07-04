Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые выборы

САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Делегаты конференции пензенского регионального отделения партии "Единая Россия" в субботу выдвинули действующего губернатора области Ивана Белозерцева кандидатом на выборы главы области, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения ЕР.
Белозерцев в сентябре 2015 года был избран губернатором Пензенской области на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора. Президент РФ Владимир Путин 11 июня 2020 года по видеосвязи провел встречу с Белозерцевым и пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак позднее сообщил, что ЕР выдвинет кандидатуру Белозерцева на губернаторских выборах.
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В пресс-службе отметили, что выдвижение кандидатов в губернаторы в ходе конференции происходило на альтернативной основе: в бюллетень для голосования были включены кандидатуры Белозерцева и депутата законодательного собрания области Владимира Кириллова.
"При вскрытии ящика для (тайного) голосования обнаружено 125 бюллетеней, в том числе признан недействительным один бюллетень, действительными - 124 бюллетеня…При подсчете голоса распределились следующим образом: за Белозерцева Ивана Александровича проголосовали 119 делегатов конференции, за Кириллова Владимира Павловича - пять делегатов", - сказали в пресс-службе.
Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября. Выдвижение кандидатов завершится в 18.00 мск 19 июля, а их регистрация - 29 июля. Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пензенской области Александр Васильев 25 июня первым подал в облизбирком документы на участие в выборах губернатора. Конференция пензенского отделения "Справедливой России" 20 июня выдвинула кандидатом в губернаторы руководителя реготделения Анну Очкину.