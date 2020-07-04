Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые выборы

"При вскрытии ящика для (тайного) голосования обнаружено 125 бюллетеней, в том числе признан недействительным один бюллетень, действительными - 124 бюллетеня…При подсчете голоса распределились следующим образом: за Белозерцева Ивана Александровича проголосовали 119 делегатов конференции, за Кириллова Владимира Павловича - пять делегатов", - сказали в пресс-службе.