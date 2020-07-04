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Выпускной "Алые паруса" посмотрели более 16 миллионов человек
Совокупная аудитория трансляции традиционного выпускного в Санкт-Петербурге "Алые паруса", которая прошла 27 июня, превысила 16 миллионов человек, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:26
вера брежнева
дима билан (виктор белан)
санкт-петербург
общество
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Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе
Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.
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вера брежнева, дима билан (виктор белан), санкт-петербург, общество

Выпускной "Алые паруса" посмотрели более 16 миллионов человек

13:00 04.07.2020 (обновлено: 13:26 04.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФейерверк на празднике выпускников "Алые паруса "в Санкт-Петербурге
Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Совокупная аудитория трансляции традиционного выпускного в Санкт-Петербурге "Алые паруса", которая прошла 27 июня, превысила 16 миллионов человек, сообщили в пресс-службе Пятого канала, связав успех и с новыми техническими решениями, и с возросшим интересом граждан к позитивным событиям.
Впервые праздник "Алые паруса" - традиционный выпускной в Северной столице - был организован для школьников в Санкт-Петербурге в 1968 году. В этот раз перед гостями выступили Дима Билан, Вера Брежнева, группа "Звери", RASA, IOWA и другие исполнители. "Алые паруса" впервые были показаны сразу на четырёх федеральных каналах и в социальных сетях.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Вчера, 08:00Культура
"Алые паруса" — никто и не ожидал! Почему шоу в Петербурге всех удивило
"Алые паруса" на экранах телевизоров смотрели 9 888 250 человек в аудитории "Все 4+". Совокупная доля водно-пиротехнического шоу, трансляция которого шла на четырех федеральных каналах, включая Пятый в аудитории "Все 4+" по всей России составила 22,7%. Вместе с этим в Санкт-Петербурге доля водно-пиротехнического шоу на всех каналах по аудитории "Все 4+" составила 53,9%", - рассказали в пресс-службе.
Трансляция водно-пиротехнического шоу и проход брига "Россия" под алыми парусами в Финском заливе, по данным вещателя, обеспечила Пятому каналу первое место в аудитории "Все 4+" с долей 29% по Санкт-Петербургу. Кадры праздника были также показаны по всему миру: на канале Euronews, передавались по китайскому телевидению и в глобальной сети видеообмена Associated Press (APTN).
"Невероятной красоты выпускной в группах Пятого в социальных сетях и на официальном сайте канала собрал около 7 миллионов просмотров. В общей сложности с учетом телевизионной аудитории праздник "Алые паруса-2020" наблюдали 16 571 167 человек. Это на шесть с лишним миллионов больше, чем годом ранее", - отметили в пресс-службе.
Такие высокие показатели аудитории канал связывает с техническим решением.
"Впервые праздник был показан сразу несколькими федеральными каналами. Это, конечно, дало прирост аудитории. Пятый транслировал все мероприятие целиком: и концерт, и шоу в акватории. Другие каналы - только кульминацию. Для праздника "Алые паруса" результаты трансляции очень высокие", - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос РИА Новости о причинах столь масштабного интереса аудитории.
Высокие показатели, по словам пресс-службы, дала трансляция "Алых парусов" на площадках Пятого в интернете: официальных группах в социальных сетях и сайте канала.
"Конечно, люди соскучились по ярким, позитивным событиям. Надо ещё учитывать, что "Алые паруса" с каждым годом становятся популярнее. Этот праздник из городского мероприятия вырос до всероссийского и международного. Его знают и любят во всем мире. В прошлом году жюри конкурса Best Event Awards World признало "Алые паруса" лучшим шоу на планете", - уточнили в пресс-службе.
Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
28 июня, 13:53Культура
Праздник выпускников "Алые паруса — 2020"В Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Наиболее яркие моменты торжеств — в фотоленте Ria.ru.
2021002
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Вера БрежневаДима Билан (Виктор Белан)Санкт-ПетербургОбщество
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