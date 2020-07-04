Выпускной "Алые паруса" посмотрели более 16 миллионов человек

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Совокупная аудитория трансляции традиционного выпускного в Совокупная аудитория трансляции традиционного выпускного в Санкт-Петербурге "Алые паруса", которая прошла 27 июня, превысила 16 миллионов человек, сообщили в пресс-службе Пятого канала, связав успех и с новыми техническими решениями, и с возросшим интересом граждан к позитивным событиям.

Впервые праздник "Алые паруса" - традиционный выпускной в Северной столице - был организован для школьников в Санкт-Петербурге в 1968 году. В этот раз перед гостями выступили Дима Билан Вера Брежнева , группа "Звери", RASA, IOWA и другие исполнители. "Алые паруса" впервые были показаны сразу на четырёх федеральных каналах и в социальных сетях.

"Алые паруса" на экранах телевизоров смотрели 9 888 250 человек в аудитории "Все 4+". Совокупная доля водно-пиротехнического шоу, трансляция которого шла на четырех федеральных каналах, включая Пятый в аудитории "Все 4+" по всей России составила 22,7%. Вместе с этим в Санкт-Петербурге доля водно-пиротехнического шоу на всех каналах по аудитории "Все 4+" составила 53,9%", - рассказали в пресс-службе.

Трансляция водно-пиротехнического шоу и проход брига "Россия" под алыми парусами в Финском заливе, по данным вещателя, обеспечила Пятому каналу первое место в аудитории "Все 4+" с долей 29% по Санкт-Петербургу. Кадры праздника были также показаны по всему миру: на канале Euronews, передавались по китайскому телевидению и в глобальной сети видеообмена Associated Press (APTN).

"Невероятной красоты выпускной в группах Пятого в социальных сетях и на официальном сайте канала собрал около 7 миллионов просмотров. В общей сложности с учетом телевизионной аудитории праздник "Алые паруса-2020" наблюдали 16 571 167 человек. Это на шесть с лишним миллионов больше, чем годом ранее", - отметили в пресс-службе.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Такие высокие показатели аудитории канал связывает с техническим решением.

"Впервые праздник был показан сразу несколькими федеральными каналами. Это, конечно, дало прирост аудитории. Пятый транслировал все мероприятие целиком: и концерт, и шоу в акватории. Другие каналы - только кульминацию. Для праздника "Алые паруса" результаты трансляции очень высокие", - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос РИА Новости о причинах столь масштабного интереса аудитории.

Высокие показатели, по словам пресс-службы, дала трансляция "Алых парусов" на площадках Пятого в интернете: официальных группах в социальных сетях и сайте канала.