Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.

"Я недавно встречался с премьер-министром, он будет отчитываться в Думе 22 июля. Мы рассмотрели целую серию программ: программа экономического возрождения страны; программа, связанная с суперсовременными технологиями - мы представили, каким образом можно возродить электронную промышленность; программа агропромышленного комплекса лежит на столе в качестве главной", - сказал Зюганов в ходе пленума ЦК КПРФ

Он отметил, что агропромышленное направление "соединяет честное предпринимательство с новыми технологиями и с социальной заботой". Лидер КПРФ также подчеркнул необходимость введения госплана и национализации сырьевой базы.

"Прежде всего, у нас самые высокие технологии сохранились в ВПК… Мы внесли предложения по развитию супертехнологий. В ближайшее время правительство внесет их в Государственную Думу", - сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что "впереди большие выборы", губернаторы от КПРФ будут участвовать в выборах 18 регионов. Всего в избирательной кампании будут задействованы более 60 миллионов человек, сообщил он, отметив, что партия намерена "закрепить позиции и на местных, и на думских выборах".

ЦК КПРФ ранее сделало заявление, что члены партии не поддержат предложенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию РФ. Изменения были приняты по итогам плебисцита и вступили в силу с 4 июля. По словам Зюганова, партия продолжит работу по предложению новых поправок в основной закон.