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Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:46
михаил мишустин
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
политика
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РИА Новости
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353
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михаил мишустин, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, политика

Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике

12:46 04.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.
"Я недавно встречался с премьер-министром, он будет отчитываться в Думе 22 июля. Мы рассмотрели целую серию программ: программа экономического возрождения страны; программа, связанная с суперсовременными технологиями - мы представили, каким образом можно возродить электронную промышленность; программа агропромышленного комплекса лежит на столе в качестве главной", - сказал Зюганов в ходе пленума ЦК КПРФ.
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Он отметил, что агропромышленное направление "соединяет честное предпринимательство с новыми технологиями и с социальной заботой". Лидер КПРФ также подчеркнул необходимость введения госплана и национализации сырьевой базы.
"Прежде всего, у нас самые высокие технологии сохранились в ВПК… Мы внесли предложения по развитию супертехнологий. В ближайшее время правительство внесет их в Государственную Думу", - сказал Зюганов.
Он подчеркнул, что "впереди большие выборы", губернаторы от КПРФ будут участвовать в выборах 18 регионов. Всего в избирательной кампании будут задействованы более 60 миллионов человек, сообщил он, отметив, что партия намерена "закрепить позиции и на местных, и на думских выборах".
ЦК КПРФ ранее сделало заявление, что члены партии не поддержат предложенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию РФ. Изменения были приняты по итогам плебисцита и вступили в силу с 4 июля. По словам Зюганова, партия продолжит работу по предложению новых поправок в основной закон.
Пленум ЦК КПРФ проходит в онлайн-формате. В мероприятии принимают участие члены, кандидаты ЦК и представители региональных комитетов.
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Михаил МишустинКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановПолитика
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