Finnair оставила бронирование рейсов на август только в Петербург

На рейсах в Петербург финская компания является единственным эксплуатантом, и с 1 августа остается доступен один ежедневный рейс.

С 1 июля Finnair выполняет рейсы примерно по 40 направлениям в Европе и Азии, среди которых Гонконг, Сеул и Токио.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.