https://ria.ru/20200704/1573885037.html
Finnair оставила бронирование рейсов на август только в Петербург
Авиакомпания Finnair отменила продажу билетов на рейсы в Москву в августе, единственным ее направлением в России на этот месяц остался Санкт-Петербург, следует... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:24
2020-07-04T11:24
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
новости - туризм
москва
финляндия
санкт-петербург
finnair
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https://ria.ru/20200703/1573871076.html
москва
финляндия
санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156154/40/1561544056_0:107:2047:1258_1400x0_80_0_0_242839f341b6602c7dfba66546580887.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, москва, финляндия, санкт-петербург, finnair
ХЕЛЬСИНКИ, 4 июл - РИА Новости.
Авиакомпания Finnair
отменила продажу билетов на рейсы в Москву
в августе, единственным ее направлением в России на этот месяц остался Санкт-Петербург
, следует из системы бронирования перевозчика.
На московском направлении Finnair работает совместно с "Аэрофлотом
", рейсы российского перевозчика в Финляндию
остаются доступными с 1 августа.
На рейсах в Петербург финская компания является единственным эксплуатантом, и с 1 августа остается доступен один ежедневный рейс.
Пресс-служба Finnair не смогла оперативно прокомментировать данное решение.
С 1 июля Finnair выполняет рейсы примерно по 40 направлениям в Европе и Азии, среди которых Гонконг, Сеул и Токио.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.