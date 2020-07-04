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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись около 40 беженцев
Около 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:22
война в сирии
ирак
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иордания
в мире
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ирак, сирия, иордания, в мире

В Сирию за сутки вернулись около 40 беженцев

11:22 04.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирные жители возвращаются в свои дом в провинции Дераа
Мирные жители возвращаются в свои дом в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирные жители возвращаются в свои дом в провинции Дераа. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 37 беженцев (в том числе: женщин – 12, детей – 19). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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