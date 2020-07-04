При взрыве на юго-западе Сомали пострадали пять человек

При этом представитель Юго-западного региона Сомали Али Абдуллахи сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что взрыв прогремел в ресторане на окраине Байдабо. По его словам, мину привели в действие при помощи дистанционного управления. Как указал чиновник, в результате взрыва погибли четверо, еще несколько человек пострадали.