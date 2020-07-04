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При взрыве на юго-западе Сомали пострадали пять человек
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва на юге Сомали в городе Байдабо, сообщает местное издание Garowe Online. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:42
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могадишо, сомали, в мире

При взрыве на юго-западе Сомали пострадали пять человек

10:42 04.07.2020
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва на юге Сомали в городе Байдабо, сообщает местное издание Garowe Online.
Отмечается, что самодельное взрывное устройство сдетонировало рядом с таможенным управлением города.
Город Могадишо
Вчера, 09:26
При взрыве возле порта столицы Сомали пострадали семь человек
При этом представитель Юго-западного региона Сомали Али Абдуллахи сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что взрыв прогремел в ресторане на окраине Байдабо. По его словам, мину привели в действие при помощи дистанционного управления. Как указал чиновник, в результате взрыва погибли четверо, еще несколько человек пострадали.
Взрыв в Байдабо стал вторым в Сомали в субботу: ранее сомалийские СМИ сообщали, что возле порта столицы страны Могадишо также прогремел взрыв. Стало известно, что взрыв произвел террорист-смертник, который врезался на машине в налоговое управление. В результате инцидента пострадали по меньшей мере семеро, погиб только боевик, отмечает Garowe Online.
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
21 июня, 14:26
СМИ: более десяти человек погибли при взрывах в двух городах Сомали
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