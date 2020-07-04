https://ria.ru/20200704/1573883823.html
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:36
2020-07-04T16:30
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200703/1573841043.html
Арсений Новиков
Гарант не оставляет свои вещи. Может чужие забрать...)))
150
Андрей Мартынов
Хотел мужик продать свою последнюю рубаху, да Песков все планы поломал.
144
42
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин
якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. Как отмечается в объявлении, рубашка была найдена при уборке номера, она не стирана, а продавец при необходимости готов отдать ее на экспертизу. Цена лота — 165 тысяч рублей. Последний раз Путин был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде 10 октября 2019-го, где проводил заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Сам продавец подтвердил, что рубашка все еще продается. По его словам, на ней нет никаких атрибутов, подтверждающих ее принадлежность, но вещь можно отправить на ДНК-экспертизу.
Песков же заявил, что таким объявлениям верить нельзя.
"Нет. Такого быть не может", — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы рубашка президента была забыта, и заслуживают ли доверия подобные сообщения о продаже.