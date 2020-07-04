Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. Как отмечается в объявлении, рубашка была найдена при уборке номера, она не стирана, а продавец при необходимости готов отдать ее на экспертизу. Цена лота — 165 тысяч рублей. Последний раз Путин был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде 10 октября 2019-го, где проводил заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Сам продавец подтвердил, что рубашка все еще продается. По его словам, на ней нет никаких атрибутов, подтверждающих ее принадлежность, но вещь можно отправить на ДНК-экспертизу.

Песков же заявил, что таким объявлениям верить нельзя.