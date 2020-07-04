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Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:30
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200703/1573841043.html
Гарант не оставляет свои вещи. Может чужие забрать...)))
150
Хотел мужик продать свою последнюю рубаху, да Песков все планы поломал.
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42
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:3082:1734_1400x0_80_0_0_5c175a7f44bc385961537e17f322ff1b.jpg
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РИА Новости
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60
дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

10:36 04.07.2020 (обновлено: 16:30 04.07.2020)
58785
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. Как отмечается в объявлении, рубашка была найдена при уборке номера, она не стирана, а продавец при необходимости готов отдать ее на экспертизу. Цена лота — 165 тысяч рублей. Последний раз Путин был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде 10 октября 2019-го, где проводил заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Сам продавец подтвердил, что рубашка все еще продается. По его словам, на ней нет никаких атрибутов, подтверждающих ее принадлежность, но вещь можно отправить на ДНК-экспертизу.
Песков же заявил, что таким объявлениям верить нельзя.
"Нет. Такого быть не может", — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы рубашка президента была забыта, и заслуживают ли доверия подобные сообщения о продаже.
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76355821274
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Гарант не оставляет свои вещи. Может чужие забрать...)))
4 июля, 12:28
Арсений Новиков
761434647
Хотел мужик продать свою последнюю рубаху, да Песков все планы поломал.
4 июля, 11:04
А Андрей Мартынов
62724006
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