В московском штабе по защите бизнеса рассказали о поступающих обращениях

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч обращений поступило в столичный штаб по защите бизнеса с марта по июнь 2020 года, сообщается Более 3,5 тысяч обращений поступило в столичный штаб по защите бизнеса с марта по июнь 2020 года, сообщается на сайте мэра Москвы

Отмечается, что в 2018 году штаб получил около 200 жалоб от предпринимателей, а в 2019 - 400.

"Только за три месяца действия временных ограничений в столице, с марта по июнь 2020 года, поступило 3570 обращений. Из них 2328 по телефону горячей линии и 1242 письменных", - говорится в сообщении.