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В московском штабе по защите бизнеса рассказали о поступающих обращениях
Более 3,5 тысяч обращений поступило в столичный штаб по защите бизнеса с марта по июнь 2020 года, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:34
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
москва, общество

В московском штабе по защите бизнеса рассказали о поступающих обращениях

10:34 04.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч обращений поступило в столичный штаб по защите бизнеса с марта по июнь 2020 года, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что в 2018 году штаб получил около 200 жалоб от предпринимателей, а в 2019 - 400.
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"Только за три месяца действия временных ограничений в столице, с марта по июнь 2020 года, поступило 3570 обращений. Из них 2328 по телефону горячей линии и 1242 письменных", - говорится в сообщении.
Основные вопросы, задаваемые предпринимателями за эти три месяца, касались возможности возобновления работы, получения пропусков, снятия необоснованных штрафов за передвижение по городу, отсрочки уплаты налогов, получения субсидий и льгот, споров по аренде.
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