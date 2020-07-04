https://ria.ru/20200704/1573883601.html
В московском штабе по защите бизнеса рассказали о поступающих обращениях
Более 3,5 тысяч обращений поступило в столичный штаб по защите бизнеса с марта по июнь 2020 года, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:34
2020-07-04T10:34
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, общество
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Более 3,5 тысяч обращений поступило в столичный штаб по защите бизнеса с марта по июнь 2020 года, сообщается на сайте
мэра Москвы
.
Отмечается, что в 2018 году штаб получил около 200 жалоб от предпринимателей, а в 2019 - 400.
"Только за три месяца действия временных ограничений в столице, с марта по июнь 2020 года, поступило 3570 обращений. Из них 2328 по телефону горячей линии и 1242 письменных", - говорится в сообщении.
Основные вопросы, задаваемые предпринимателями за эти три месяца, касались возможности возобновления работы, получения пропусков, снятия необоснованных штрафов за передвижение по городу, отсрочки уплаты налогов, получения субсидий и льгот, споров по аренде.