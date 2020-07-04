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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573883544.html
В России за сутки умерли 168 больных COVID-19
За день в России умерли 168 человек с коронавирусом, за все время — 10027, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умерли 168 больных COVID-19

10:33 04.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За день в России умерли 168 человек с коронавирусом, за все время — 10027, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 168 летальных случаев... За весь период по России умерло 10 027 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 31 человек умер в Санкт-Петербурге, 25 - в Москве, 18 - в Красноярском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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