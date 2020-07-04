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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 1234
Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 23, до 1234, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:30
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 1234

10:30 04.07.2020
797
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 23, до 1234, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава ДНР.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID-19 как страны с неблагополучной эпидситуацией, введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 23 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 1234", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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