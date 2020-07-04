Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 1234

"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 23 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 1234", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.