https://ria.ru/20200704/1573881590.html
При взрыве возле порта столицы Сомали пострадали семь человек
По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва машины террориста-смертника рядом с морским портом в столице Сомали Могадишо, сообщает местный... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:26
2020-07-04T09:26
могадишо
сомали
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_e78c282cd479da9e54910a07c01879c5.jpg
https://ria.ru/20200623/1573352490.html
https://ria.ru/20200621/1573259550.html
могадишо
сомали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_e78c282cd479da9e54910a07c01879c5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_179:0:2908:2047_1400x0_80_0_0_428c970edb6bf936e6708bc6f21601e8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_520:0:2567:2047_1400x0_80_0_0_6f01026cbf906fbee97db5c86d12c352.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
могадишо, сомали, в мире