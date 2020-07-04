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При взрыве возле порта столицы Сомали пострадали семь человек
По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва машины террориста-смертника рядом с морским портом в столице Сомали Могадишо, сообщает местный... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:26
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353
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могадишо, сомали, в мире

При взрыве возле порта столицы Сомали пострадали семь человек

09:26 04.07.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГород Могадишо
Город Могадишо
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Город Могадишо. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва машины террориста-смертника рядом с морским портом в столице Сомали Могадишо, сообщает местный портал Hiiraan Online со ссылкой на источники.
По информации издания, взрыв произошел около 08:00 (совпадает с мск). Смертник на автомобиле врезался в здание налогового управления, которое расположено напротив въезда в порт.
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23 июня, 12:24
В Сомали при подрыве смертника погибли два человека
Отмечается, что в районе взрыва слышны звуки выстрелов. Очевидцы видели черные столбы дыма.
Пока ни одна из группировок боевиков не взяла ответственность за совершение взрыва.
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
21 июня, 14:26
СМИ: более десяти человек погибли при взрывах в двух городах Сомали
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МогадишоСомалиВ мире
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