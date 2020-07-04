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Во Владимирской области выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 47, до 4552, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область

Во Владимирской области выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

09:21 04.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 47, до 4552, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 4 июля лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4552 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлено 832 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 708, в Петушинском районе - 551, в Муроме - 382, в Александровском районе - 361, в Ковровском районе - 326, Собинском - 267, Вязниковском - 215.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2985 пациентов, скончались 68.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская область
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