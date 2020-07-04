Во Владимирской области выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 4 июля лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4552 случая заболевания", - говорится в сообщении.