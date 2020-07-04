Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 9,5 тысячи

За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 29 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6251. В пятницу из больниц были выписаны 217 человек, это рекорд выздоровевших за день, в четверг - 187, в среду – 165. Сейчас на лечении находятся 3,22 тысячи пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, восемь - в критическом.