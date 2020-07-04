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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 9,5 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 301 и достигло 9,5 тысячи, сообщила в субботу пресс-служба министерства РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 9,5 тысячи

08:28 04.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТАШКЕНТ, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 301 и достигло 9,5 тысячи, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру минувшей пятницы число зарегистрированных случаев составляло 9199, 27 пациентов скончались, 6034 выздоровели.
"По состоянию на 4 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 9500", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 29 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6251. В пятницу из больниц были выписаны 217 человек, это рекорд выздоровевших за день, в четверг - 187, в среду – 165. Сейчас на лечении находятся 3,22 тысячи пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, восемь - в критическом.
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Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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