https://ria.ru/20200704/1573880350.html
На субботу запланированы вывозные рейсы из Германии и Китая
Вывозные авиарейсы в РФ из Германии, Китая, Нидерландов, Таджикистана планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:00
2020-07-04T08:00
германия
китай
таджикистан
нидерланды
общество
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https://ria.ru/20200703/1573858764.html
1
германия
китай
таджикистан
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, китай, таджикистан, нидерланды, общество
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости.
Вывозные авиарейсы в РФ из Германии
, Китая
, Нидерландов
, Таджикистана
планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Франкфурт-на-Майне — Москва, Шанхай — Москва, Амстердам — Москва, Гуанчжоу — Москва, Душанбе — Жуковский.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.