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На субботу запланированы вывозные рейсы из Германии и Китая
Вывозные авиарейсы в РФ из Германии, Китая, Нидерландов, Таджикистана планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:00
германия
китай
таджикистан
нидерланды
общество
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германия
китай
таджикистан
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, китай, таджикистан, нидерланды, общество

На субботу запланированы вывозные рейсы из Германии и Китая

08:00 04.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вывозные авиарейсы в РФ из Германии, Китая, Нидерландов, Таджикистана планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Франкфурт-на-Майне — Москва, Шанхай — Москва, Амстердам — Москва, Гуанчжоу — Москва, Душанбе — Жуковский.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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ГерманияКитайТаджикистанНидерландыОбщество
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