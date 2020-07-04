В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19

КЕМЕРОВО, 4 июл - РИА Новости. Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 71 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии. 43 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 843 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1090 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 39 новых случаев выявлено в Междуреченске, десять – в Новокузнецке, семь – в Кемерово, три – в Анжеро-Судженске, по два – в Киселевске, Осинниках, Прокопьевске, Кемеровском и Яйском районах, по одному – в Калтане и Ленинске-Кузнецком.
"В Междуреченске и других городах массовых заболеваний не зафиксировано. Все лица не связаны по контакту между собой", – уточнили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 1944 случая заражения коронавирусом. Одиннадцать человек скончались, 843 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8327 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.