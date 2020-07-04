В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19

"Еще у 71 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии. 43 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 843 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1090 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 1944 случая заражения коронавирусом. Одиннадцать человек скончались, 843 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8327 человек.