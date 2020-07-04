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В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19
Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:20
распространение нового коронавируса
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киселевск
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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киселевск
новокузнецк
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353
60
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сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киселевск, новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19

07:17 04.07.2020 (обновлено: 07:20 04.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале
Медицинский работник в госпитале
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник в госпитале. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 июл - РИА Новости. Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 71 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии. 43 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 843 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1090 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 39 новых случаев выявлено в Междуреченске, десять – в Новокузнецке, семь – в Кемерово, три – в Анжеро-Судженске, по два – в Киселевске, Осинниках, Прокопьевске, Кемеровском и Яйском районах, по одному – в Калтане и Ленинске-Кузнецком.
"В Междуреченске и других городах массовых заболеваний не зафиксировано. Все лица не связаны по контакту между собой", – уточнили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 1944 случая заражения коронавирусом. Одиннадцать человек скончались, 843 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8327 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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