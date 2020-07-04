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На юго-западе Японии люди просят о помощи в Twitter
На юго-западе Японии в префектуре Кумамото люди, ищущие спасения от затопления на крышах своих домов, просят о помощи в Twitter, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T06:11
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, twitter, в мире

На юго-западе Японии люди просят о помощи в Twitter

05:55 04.07.2020 (обновлено: 06:11 04.07.2020)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители Японии во время непогоды
Жители Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жители Японии во время непогоды. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. На юго-западе Японии в префектуре Кумамото люди, ищущие спасения от затопления на крышах своих домов, просят о помощи в Twitter, сообщает телеканал NHK.
Сообщения стали поступать с утра субботы. Люди просят о помощи, сообщают о себе и родственниках, вынужденных из-за затопления искать спасения на крышах. Только в небольшом городе Хитоёси таких сообщений насчитывается более 10. Среди потерпевших есть семьи с грудными детьми. В пожарную охрану города, которая в Японии традиционно выполняет и функции службы спасения, утром в субботу поступило более 100 сообщений с просьбой о помощи, так как люди в затопленных домах оказались заблокированы.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 03:51
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На юго-западе Японии в префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация для 200 тысяч человек. Поступает информация о разливах рек, затоплениях и оползнях, снесенных водой домах и мостах.
0353110
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Кагосима (префектура)Кумамото (префектура)ЯпонияTwitterВ мире
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