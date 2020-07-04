https://ria.ru/20200704/1573879320.html
Названы опасности при приготовлении яиц
Пищевой технолог Марио Санчес рассказал испанскому изданию La Vanguardia, какие ошибки при приготовлении яиц влияют на безопасность блюда. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T05:55
2020-07-04T12:46
испания
в мире
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5
испания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, в мире
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости.
Пищевой технолог Марио Санчес рассказал испанскому
изданию La Vanguardia
, какие ошибки при приготовлении яиц влияют на безопасность блюда.
По его словам, яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых яиц, при этом исключительно с целой скорлупой.
Заранее перед приготовлением яйца лучше не мыть, так как это нарушает их естественную защитную пленку, посоветовал технолог. Если продукт загрязнен, то рекомендуется очистить поверхность сухой кистью, при этом его можно сполоснуть в воде и сразу же отправить на плиту.
Санчес напомнил, что опасные микроорганизмы, которые присутствуют в яйце, устраняются только при температуре готовки выше 75 градусов. Он отметил, что сальмонеллез - острая кишечная инфекция - чаще всего связан с употреблением яиц, в которых присутствуют соответствующие бактерии.
На уровне бактерий прикосновение к яйцу равнозначно обращению с сырым мясом или рыбой, добавил эксперт. Так, в процессе приготовления необходимо постоянно мыть руки и очищать поверхности, с которыми соприкасались продукты, заключил он.