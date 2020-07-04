В двух японских префектурах объявили эвакуацию для населения из-за дождей

Есть информация о разливах рек в префектуре Кумамото. Перекрыто движение на нескольких участках автодорог. В префектуре только за три часа выпало 200 миллиметров осадков.

В префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Этот уровень означает для местного населения означает сигнал "спасайте жизни!". Метеорологическая служба предупреждает население, что ливни могут быть такой силы, какой жители никогда в жизни не испытывали.